Com essas dicas práticas, você pode aumentar sua lista de clientes e lucrar mais - tudo sem sair de casa

Não é nenhuma novidade que as redes sociais são excelentes plataformas para divulgar pessoas, ideias e produtos. Não é à toa que cada vez mais vendedores têm migrado para elas, buscando novos clientes e maneiras de lucrar ainda mais. Mas como vender pelo Instagram e pelo Facebook?

Confira essas cinco dicas práticas.

1 – Crie um perfil comercial

A maneira mais segura de vender pelo Facebook e Instagram é criar um perfil comercial. Além de trazer mais legitimidade para o seu negócio, você também terá acesso a recursos que apenas perfis de empresas possuem, como:

Verificar quantas pessoas viram uma publicação;

Saber quem interagiu com a publicação;

Analisar a quantidade de pessoas que visitaram o perfil;

Contar a quantidade de cliques em suas postagens e links;

Fazer anúncios.

Outra dica importante é deixar o número do Whatsapp na descrição da biografia das suas redes sociais, principalmente Facebook e Instagram. Afinal, é aumentando a proximidade com os clientes que você terá mais chances de realizar suas vendas.

Para isso, sugerimos que você use o Whatsapp Business: você pode adicionar fotos do seu catálogo de peças e criar mensagens padronizadas de ausência e saudação.

Além disso, o cliente também consegue realizar pagamentos por meio da plataforma, facilitando o recebimento e agilizando o processo de compra e venda.

2 – Utilize marketplaces

Uma das maneiras mais simples de entender o que é o marketplace é trazer esse conceito para o mundo offline: marketplace nada mais é do que um shopping online, onde vários lojistas oferecem produtos diversos.

Alguns exemplos famosos de marketplace: Magazine Luiza, Americanas, Submarino, Ifood, Mercado Livre e OLX.

O Facebook também possui sua própria plataforma de marketplace e não cobra custo de cadastro ou taxas. Dentre as inúmeras vantagens, destacamos a facilidade de criar anúncios com o seu perfil pessoal ou com as páginas que você administra. Assim, se você tiver uma página do seu negócio, pode anunciar diretamente por ela.

Já no Instagram, é possível ativar a opção “Checkout no Instagram”, que permite que os usuários realizem a compra diretamente pela plataforma.

Ambas as plataformas trazem resultados excelentes para os vendedores. Você pode ler um pouco mais sobre marketplace acessando este link.

3 – Perca a vergonha!

Diferente das outras dicas, mais centradas nas ferramentas e modos de usar as redes, essa terceira sugestão tem mais a ver com você e sua desenvoltura para cativar e atrair clientes por meio das redes sociais.

Afinal, de nada adianta usar as plataformas para postar seus produtos, se você não trabalhar na divulgação dessas peças.

Para isso, tire fotos, grave vídeos para os stories, mantenha certa disciplina de postagem semanal e nunca fique muito tempo sem postar. Essas medidas simples são fundamentais para que sua marca ganhe destaque on-line e chame a atenção de possíveis consumidores.

4 – Não esqueça de interagir com seu público

Da mesma maneira que queremos ser bem atendidos quando visitamos uma loja física, você precisa fazer com que esse possível cliente se sinta acolhido em seu perfil digital. Para isso, é essencial que você interaja com ele, respondendo suas dúvidas, curtindo seus comentários e agradecendo os feedbacks.

5 – Trabalhe com seu público-alvo

É essencial pensar no cliente que você quer atingir, onde ele mora, quais seus gostos e hábitos.

Isso, porque vender em sua própria comunidade ou bairro é o primeiro passo para testar seu negócio e conquistar clientes fiéis, que acreditam em você e no seu trabalho. São esses primeiros clientes que divulgarão seu negócio para amigos e conhecidos, aumentando suas conexões no mundo offline e no digital.

A longo prazo, saber quem é seu público, o que ele pesquisa e como interage nas redes ajudará você a criar estratégias de postagem de conteúdo e marketing que realmente atraiam as pessoas.

Afinal, as redes sociais são excelentes para divulgar descontos, sorteios e campanhas. Mas, com tantas informações disponíveis, se você não falar diretamente com seu público, ele não vai te ouvir.

Dica bônus: o que vender nas redes sociais?

Escolher produtos que estão em alta é uma maneira segura de começar a vender online. Procurar por um fornecedor confiável e que tenha boa reputação no mercado certamente te deixará mais segura para entrar no mundo digital e começar a anunciar seus produtos.

Dentre os produtos que vendem com facilidade nas redes sociais, destacam-se peças de vestuário, joias e cosméticos em geral. A Fonzaghi, por exemplo, é uma empresa de consignados no ramo de saúde e beleza, principalmente nos segmentos de semijoias, roupas íntimas e cosméticos.

Ela oferece treinamento contínuo para as suas consultoras, com mentoria sobre venda online, marketing e demais temáticas relacionadas ao universo digital. O objetivo, além de ajudar a fortalecer as vendedoras em suas áreas de atuação, é despertar o desejo de ser um ponto de influência na vida de outras mulheres.

Quer entender melhor? Clique e acesse o site.