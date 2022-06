Confira as principais recomendações para iniciantes que buscam na internet um meio de prosperar financeiramente

Vender na internet é uma possibilidade incrível. Praticamente, todo mundo está conectado e você pode encontrar pessoas interessadas nos mais diversos produtos.

Então, para ter sucesso, é preciso considerar vários aspectos na hora de colocar seus produtos à venda no meio digital.

Pensando nisso, reunimos as principais dicas de vendas online para iniciantes.

Descubra!

1 – Estruture sua proposta

O e-commerce brasileiro registrou, em 2021, uma alta de 27% em relação a 2020. Os dados são da Neotrust, empresa que monitora 85% do setor no país. Além disso, a expectativa é terminarmos 2022 com uma alta de 9% do comércio online, com faturamento recorde de R$ 174 bilhões.

Portanto, podemos afirmar que o mundo digital é um terreno fértil para vendedores. Inclusive, graças às redes sociais, não é preciso ter uma loja digital para vender. Isso acelera o processo de venda e deixa os vendedores mais confortáveis para tentar várias estratégias em diferentes canais.

Contudo, você ainda precisa estruturar o básico do seu negócio: qual produto venderá? Qual sua faixa de preço? O que você quer que as pessoas sintam quando acessam o seu perfil digital?

Principalmente para quem está começando e ainda não tem uma presença forte nas redes sociais, estruturar o básico do negócio é garantir que você sabe muito bem o que está fazendo e aonde quer chegar.

Portanto, centralize seus esforços no que é mais importante e estruture muito bem a proposta da sua marca, definindo principalmente seu produto e seu público-alvo.

2 – Mapeie seu público-alvo

Escolhido o produto, é preciso mapear seu público-alvo.

Você sabe quem você quer atingir, mas é fundamental estudar a fundo as pessoas que se interessaram pelo seu produto e definir suas idades, classes sociais e interesses. Afinal, você estará vendendo pela internet. É preciso saber o que essas pessoas gostam, o que elas costumam consumir online e qual o seu perfil digital.

Esses dados são importantíssimos para definir as estratégias de venda e por qual meio você venderá. Por exemplo: se o seu público não tem tempo para ver vídeos longos, não adianta criar estratégias no YouTube, certo?

Além disso, seu público-alvo pode estar em diferentes redes sociais, e vai da sua pesquisa descobrir onde ele está e por qual rede você terá mais sucesso em atingi-lo. O mesmo vale para a forma como você comunicará sua venda. É preciso garantir que esse cliente perceba sua presença online e se sinta curioso para saber mais sobre os seus produtos.

3 – Desenvolva personalidade

Puxando o gancho do tópico anterior, mesmo que você tenha definido estratégias de acordo com seu público-alvo, isso não é garantia de que você irá atingi-lo. Isso, porque existem outros fatores em jogo — um deles é o diferencial da sua marca.

Portanto, procure desenvolver a personalidade da sua loja: quais cores você usará mais? quais argumentos você usará?como serão os textos no perfil? Divertidos, elegantes, informais?

Perfis genéricos raramente chamam a atenção do público. Quando esse potencial cliente acessar seu perfil, ele precisa se sentir encantado, motivado e seduzido a realizar a compra.

Caso contrário, ele irá embora e nunca mais se lembrará do seu perfil.

4 – Amplie suas redes

Como dito anteriormente, não é preciso ter uma loja virtual para vender.

Estamos falando do Facebook, Instagram, Tik Tok, YouTube, Pinterest, para citar os principais. Escolher algumas delas e criar conteúdos exclusivos, bem pensados e interessantes é uma excelente maneira de fortalecer sua marca. Lembre-se apenas de manter a regularidade nas suas postagens e de sempre priorizar conteúdos que sejam interessantes para seus clientes.

Pesquisa e entenda em qual rede social o seu público é mais ativo. | Foto: Shutterstock

Afinal, para ser lembrado, é preciso ser visto e ser interessante. No meio digital, essa máxima é ainda mais importante para garantir vendas.

5 – Estude e se especialize

Busque aprimorar seus conhecimentos e estudar as redes sociais que escolheu atuar. Essa é a principal maneira de aproveitar tudo que elas oferecem. Essa dica diz respeito ao funcionamento da rede (como postar, como interagir, como aumentar minha visibilidade) e às características dela.

Por exemplo, você pode usar o YouTube para lançar reviews dos seus produtos, se esse é um conteúdo que interessaria seus clientes e faz sentido com os segmentos de mercado em que você está. Mas, dependendo da sua estratégia, talvez esse vídeo funcione melhor se for mais curto e estiver no Instagram.

Para descobrir isso, só pesquisando a fundo as redes e fazendo testes. Nem sempre sua ideia funcionará e é preciso paciência para fazer testes. Só assim você criará as estratégias que funcionam para você e seu negócio.

O que achou das dicas descritas neste artigo?

A Fonzaghi é uma empresa de consignados que trabalha com diferentes segmentos: joias, roupas íntimas, produtos sensuais e cosméticos. Para garantir que suas consultoras tenham bons resultados, oferecem mentoria e site de revenda online. Portanto, as revendedoras Fonzaghi podem usar o próprio e-commerce da marca para divulgar os produtos.

Além disso, incentiva suas consultoras a trabalharem com multicanais, influenciando-as a aproveitarem todas as plataformas e redes sociais disponíveis na internet.

Como forma de demonstrar confiança, a Fonzaghi fornece o produto sem exigir investimento inicial. Com as facilidades das redes sociais, fica mais fácil ainda empreender e sair em busca da sua independência financeira.

Clique aqui para acessar o site da Fonzaghi e saiba mais sobre este modelo de negócio!