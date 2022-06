Perca o medo de se arriscar e descubra como empreender com baixo ou sem investimento inicial

Ter o próprio negócio, ser seu próprio chefe, ter estabilidade financeira, autonomia e poder aproveitar a vida: quem nunca desejou empreender para alcançar esses objetivos? Mas o comum é pensar que é impossível empreender com pouco dinheiro.

E se a gente te falar que é possível empreender do zero, com baixo investimento inicial?

Entenda uma coisa: empreender não é só investir milhões em uma empresa ou pensar em grandes situações. É preciso encontrar algo que faça parte da sua realidade e começar — isso trará oportunidades para você continuar crescendo.

A revenda de produtos, por exemplo, é uma excelente forma de empreender com pouco dinheiro. Ela fornece aos vendedores autonomia e possibilidade de crescimento, além de ser perfeita para quem precisa de horários flexíveis.

Pensando nesse nicho específico, nós separamos 5 dicas de como perder o medo e empreender com pouco dinheiro.

Conheça bem o produto Autoconhecimento: minha fraquezas e fortalezas Mantenha-se antenada e criativa Esteja perto de pessoas que te apoiam Não tenha medo de pedir ajuda

Abaixo, falamos um pouco mais sobre cada um desses pontos. Confira!

1 – Conheça bem o produto

Uma boa venda consiste em oferecer exatamente aquilo que o cliente precisa. Para isso, é preciso conhecer todos os aspectos do seu produto e as características de quem pretende comprá–lo.

Por exemplo, vamos supor que sua amiga está pensando em viajar para o litoral, mas não sabe para qual cidade ir. Então, ela vai até uma agência de viagens determinada a escolher o destino das suas férias.

A primeira pessoa com quem ela fala oferece poucas opções de cidades para visitar e não sabe responder a maioria das perguntas feitas. Nem mesmo tinha uma relação de atrações turísticas para crianças e adolescentes.

Frustrada, ela se dirige à outra loja e conversa com um vendedor que oferece várias opções de cidades para visitar, atrações turísticas para ela e seus filhos, formas de pagamento atraentes e ainda dá dicas de aplicativos de mobilidade urbana para usar durante os passeios.

Não é muito difícil imaginar com qual agente de viagens sua amiga fechou negócio, não é mesmo?

Essa é uma ótima maneira de explicar a importância dos vendedores conhecerem bem o produto que estão oferecendo e o público-alvo, ou seja, a pessoa para quem o produto é feito.

Para quem trabalha ou gostaria de trabalhar com vendas, isso é essencial.

2 – Autoconhecimento: minhas fraquezas e fortalezas

Empreender é saber lidar com seus próprios medos. E como o medo se apresenta de muitas formas, geralmente ele faz a gente questionar se realmente somos capazes de chegar aonde queremos chegar. Nesses momentos de insegurança e fragilidade, nossas fraquezas ficam expostas e é sempre muito difícil seguir em frente.

Mas não é impossível.

Para lidar com o medo, é preciso reconhecer suas fraquezas e fortalezas. Assim, quando se sentir insegura sobre seu empreendimento, terá bases fortalecidas para que o medo não a paralise.

Um exemplo: você pode não ser a melhor pessoa falando em público, mas é ótima fazendo amigos e usando as redes sociais. O segredo aqui é reconhecer uma fraqueza e, na sequência, explorar seus pontos fortes.

Assim, fica mais fácil trabalhar com estratégias de vendas que realmente funcionem para você e sua personalidade.

Com a motivação e o incentivo correto, você se sentirá cada vez mais confortável e confiante em suas habilidades, e as inseguranças trazidas pelo medo de empreender com pouco dinheiro logo não serão mais um problema.

3 – Mantenha-se antenada e criativa

Um erro bastante comum no universo das vendas é desenvolver estratégias que funcionam e então se sentir confortável, sem pensar em novas abordagens

Isso é particularmente preocupante porque ir atrás de ferramentas de venda diferentes pode representar um aumento de lucro ou mesmo salvar vendedores em períodos de baixa rentabilidade.

Portanto, manter-se aberta às sugestões e mudanças impacta diretamente nas suas inseguranças e medos, principalmente para vendedoras iniciantes. Afinal, se você estiver disposta a tentar coisas diferentes, dificilmente se sentirá presa em uma situação de pouca rentabilidade.

Estude, se atualize e valorize os bons relacionamentos. | Foto: Shutterstock

4 – Esteja perto de pessoas que te apoiam

Você já deve ter ouvido por aí que empreendedores são solitários. Essa crença existe porque as pessoas pensam que a jornada pessoal seguida pelos empreendedores deve ser traçada sozinha, mas isso não é verdade.

Você pode ter seus objetivos pessoais ao empreender, mas o apoio das pessoas que te amam é essencial. Durante os momentos mais difíceis, você precisará de uma rede de apoio para te incentivar e te relembrar os motivos que a trouxeram até aquele momento.

Ao mesmo tempo, busque se afastar daqueles que duvidam do seu potencial. Críticas construtivas são sempre bem-vindas, ainda mais de quem confiamos, mas existe uma diferença entre ajudar alguém a melhorar e desmotivá-lo.

5 – Estude e não tenha medo de pedir ajuda

No tópico anterior falamos sobre criar uma rede de apoio para os momentos difíceis, e neste falaremos sobre a necessidade de construir laços com pessoas que passaram ou estão passando por situações parecidas com a sua.

Você certamente precisará de ajuda em algum momento, e a troca de experiências no ramo de vendas é essencial para que todos cresçam juntos.

O mesmo vale para cursos, especializações e demais workshops em que você pode se inscrever para desenvolver suas habilidades. Há vários profissionais no mercado que se dedicam a auxiliar tanto vendedores iniciantes como os mais experientes, que buscam se especializar.

A Fonzaghi, por exemplo, é uma empresa de consignados no ramo de beleza que ajuda as vendedoras a crescerem e desenvolverem habilidades.

Por exemplo, a empresa fornece os produtos que serão revendidos, sem custo inicial, e auxilia as revendedoras com os primeiros passos para empreenderem. Além disso, dispõe de auxiliares que ajudam a escolher as peças certas para o público da consultora.

Assim, você estará um passo à frente de seus concorrentes e terá mais chance de fidelizar clientes e fazer mais vendas.

