Um bom marketing pessoal tem potencial para tornar possíveis clientes em consumidores fiéis

Você sabe que marketing é a área de qualquer empresa que cuida da comunicação, da divulgação, da atração de clientes, do aspecto visual e outras estratégias. Mas, então, o que é marketing pessoal? Ele pode beneficiar qualquer profissional?

Sim. É por isso que muitos vendedores de todos os segmentos costumam se esforçar muito para aprimorar seu marketing pessoal, pois sabem a importância que isso traz para as vendas.

Ao longo desse artigo, você descobrirá o que é marketing pessoal, as técnicas utilizadas para promovê-lo e como trabalhar em sua imagem para construir um marketing fortalecido e de destaque no cenário em que você atua.

Confira!

O que é marketing pessoal

Marketing é a arte de usar produtos, ideias e conteúdos que possam atrair consumidores para a sua empresa ou empreendimento. O marketing pessoal é mais ou menos isso, só que com foco no indivíduo: são estratégias criadas que visam fortalecer o nome e a imagem do profissional.

A vantagem é que isso atrai mais atenção das pessoas, que passam a enxergar aquele profissional como referência em sua área de atuação.

Além disso, o marketing pessoal explora as suas habilidades e experiências para criar uma imagem fortalecida, influente e diferenciada.

Com a facilidade que as redes sociais trouxeram, hoje a principal forma de construir seu marketing pessoal é por meio da internet. Por isso, profissionais e vendedores de todos os segmentos estão criando estratégias de criação de conteúdo online para atrair o público.

Quando bem executada, essas estratégias fazem muito sucesso e conseguem trazer a atenção desejada para o empreendimento.

Trabalhando na sua imagem: o que isso tem a ver com marketing pessoal

Como dito anteriormente, o marketing pessoal é o conjunto de ferramentas que você utiliza para se promover. Essas ferramentas podem ser tanto suas redes sociais, como as habilidades sociais que você tem para atrair seu público.

Por exemplo, a sua imagem pessoal é importantíssima na construção do seu marketing pessoal. Isso, porque, para garantir que as suas estratégias de marketing tenham resultados, é preciso que o cliente se sinta atraído por você e interessado pelo que você apresenta.

Por isso, profissionais que investem em si mesmos conseguem inspirar, motivar e atrair a atenção dos clientes. Habilidades como a oratória ou saber tirar fotos que valorizam a sua imagem são fundamentais para deixar aquela “boa impressão” que, aos poucos, fortalecerá sua marca pessoal.

Por fim, esse investimento que você faz em si mesma deve ir de encontro aos produtos que você está vendendo. Então, nunca se esqueça de olhar para si e investir em artigos pessoais, acessórios e demais itens que ajudam a compor seu visual.

Afinal, o ideal é que sua imagem pessoal, assim como seu marketing pessoal, se complementem com a profissional que você é ou deseja ser.

A Fonzaghi, marca de consignados que contribui para a independência financeira das suas revendedoras, sempre faz o possível para que elas saibam aplicar pelo menos os conceitos básicos de marketing pessoal em seu dia a dia.

Para isso, oferece consultoria e mentoria sobre venda online, marketing e demais temáticas relacionadas ao universo digital. O objetivo, além de ajudar a fortalecer as vendedoras em suas áreas de atuação, é despertar o desejo de ser um ponto de influência na vida de outras mulheres.

Acesso o site e saiba mais sobre a empresa.