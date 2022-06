Confira algumas dicas de como planejar seu tempo, equilibrando família, lazer e vida profissional

Organizar melhor os dias, o nosso tempo, as atividades é, provavelmente, um dos maiores desafios do cotidiano. E a única forma de controlar bem o seu tempo é colocando tudo na ponta do lápis, criando um planejamento semanal prático, dinâmico e de fácil manutenção.

Neste artigo, separamos algumas dicas de como organizar a semana de maneira mais produtiva e completa, para que você consiga dar conta de todas as atividades e ainda sobrar tempo para outras demandas.

Então, vamos lá?

Como começar meu planejamento semanal: qual ferramenta escolher?

Se você já conversou com amigos, família ou mesmo pesquisou sobre os métodos para ser mais produtivo e organizado, talvez tenha se deparado com inúmeras teorias de produtividade e também várias ferramentas, como agendas, planners, bullet journals e aplicativos que prometem ser a “solução mágica da organização”.

Mas, é importante entender que um método de organização pode ser excelente e ainda assim não funcionar para todas as pessoas. Isso acontece porque cada pessoa pensa, se organiza e funciona de maneira diferente.

Afinal, o melhor planejamento semanal é aquele que você consegue entender e cumprir o que precisa. Por exemplo, se você gosta de papel e caneta, dificilmente vai criar o hábito de anotar seus compromissos no celular e vai preferir um planejamento semanal para imprimir.

Mas, se não tem paciência para carregar agendas por aí, seu celular pode ser sua melhor opção. O mesmo vale para quem não tem tempo para escrever diariamente e opta por planejamentos quinzenais ou mensais. Até mesmo quadros ou lousas de pendurar na parede podem auxiliá-lo no planejamento da semana.

Como dar tempo de fazer tudo: planejamento de tempo

Existem diversas formas de fazer um bom planejamento de tempo, mas, antes de colocar a mão na massa, visualize sua rotina de hora em hora. Se necessário, pegue um papel e anote todas as suas tarefas e o tempo que leva para concluí-las.

Com isso, você provavelmente descobrirá duas coisas: é possível fazer muito em um só dia e você passa muito tempo fazendo coisas bobas e fúteis. Inclusive, um dos principais vilões de uma boa gestão de tempo é o uso exagerado de redes sociais.

Portanto, o primeiro passo do seu planejamento é tentar se livrar das distrações, evitar ao máximo a procrastinação e trocar as atividades menos produtivas por outras que façam sentido para você e seus objetivos.

Na sequência, sugerimos que faça check-lists do que precisa fazer durante a semana, encaixando as atividades nos dias corretos e nas horas reservadas para elas.

E não se preocupe se você não conseguir concluir no tempo estimado, ou se algumas atividades não forem feitas no dia programado: o exercício aqui é tentar organizar sua rotina e fazer a gestão do seu tempo! No começo pode ser difícil, mas aos poucos você vai pegando o jeito.

Equilíbrio é o segredo: planejamento pessoal e familiar

Se você concluiu o tópico anterior, provavelmente escreveu seus afazeres mais urgentes e rotineiros, como levar as crianças para a escola, realizar as tarefas domésticas ou mesmo comparecer aos seus compromissos profissionais.

Mas, é muito comum nos esquecermos de fazer pausas ou de reservar tempo para brincadeiras, filmes e passeios. Por isso, reserve o tempo para acompanhar seus filhos nos estudos, mas também de realizar todas as atividades que são importantes para você e sua família.

O mesmo vale para seu planejamento pessoal. Não subestime suas metas e objetivos, porque são eles que determinam quem você quer ser e onde quer chegar no futuro.

Por exemplo, se está decidida a ser mais saudável, pode estabelecer horários para exercícios físicos. O mesmo vale para metas acadêmicas, profissionais e financeiras.

No controle financeiro: planejamento profissional para vendedores

Se você trabalha com vendas, ou está pensando em entrar nesse universo, mas tem medo de não dar conta de tudo, precisa ter em mente duas palavras que não podem faltar em seu planejamento de vendas: estratégia e proatividade.

Portanto, estabeleça objetivos e metas para a semana e desenvolva estratégias para alcançá-las. A maioria dos trabalhos de vendas possuem horários flexíveis e você pode usar isso ao seu favor na hora de traçar seus objetivos.

É importante também que suas metas estejam fortalecendo seus pontos de vantagem. Por exemplo, se você consegue mais clientes online, então faça um bom planejamento de mídias. Mas, se o seu forte é a venda presencial, então descubra seu público-alvo e estabeleça os pontos geográficos com mais chance de prospectar clientes.

Nesta parte, cabe também avaliar suas fraquezas, relembrar as estratégias que deram certo e descartar as ideias pouco produtivas. Para isso, criar uma lista de ações e alinhar suas expectativas é fundamental.

Por fim, certifique-se sempre de estabelecer prioridades e buscar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Só você sabe o que é mais importante para o momento e quais atividades precisam mais da sua atenção.

Se você está pensando em ser uma vendedora, a Fonzaghi é uma empresa de produtos consignados em que você consegue ser consultora e trabalhar com horários livres e flexíveis.

Com potencial para alta lucratividade, é uma excelente maneira de conquistar sua independência financeira e trabalhar com os itens que mais funcionam para suas estratégias de venda.

No catálogo da loja, você tem acesso à lingeries, semi jóias, vestuário, cosméticos e produtos sensuais, todos de alta qualidade especialmente produzidos para mulheres que querem transformar suas vidas.

Acesse o site e saiba mais!