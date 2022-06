Você não precisa de muito para arrasar com fotos bonitas, criativas e bem editadas

Você já ouviu aquela frase “se agrada aos olhos, o cliente compra?”. Essa máxima vale para todos os objetos, com destaque especial para joias e semijoias. Quando o seu cliente visita sua página online ou pede para receber fotos dos produtos, ele espera ser impactado com fotos de joias bem editadas, bonitas e que façam os olhos brilharem.

Mas, a menos que você seja um fotógrafo profissional, é comum ter um pouco de dificuldade para tirar boas fotos de joias. E se você está pensando que é preciso fazer faculdade, cursos ou comprar equipamentos caros para tirar fotos que valorizam de verdade as peças que você está tentando vender, isso é pura mentira.

Apesar de cursos e equipamentos caros ajudarem no processo, é possível tirar fotos boas, bonitas e bem editadas em casa, com a ajuda de um celular e boas ideias.

Então, pegue seu caderninho e comece a anotar as dicas!

1 – Boa iluminação é essencial para tirar foto de joias

Abrimos essa lista com a dica mais importante e essencial para tirar boas fotos, seja de joias ou de qualquer objeto: é preciso pensar na iluminação antes de tirar a foto. Você pode até pensar que a edição salvará sua foto depois, caso ela fique muito escura, mas raramente isso é possível.

Então, priorize tirar suas fotos em horários do dia em que há abundância de luz natural. Tente tirar suas fotos próximo de janelas ou ao ar livre, em que seu aparelho celular ou máquina fotográfica consiga capturar o brilho das joias sem esforço, graças à luz solar.

Por outro lado, você também pode trabalhar com iluminação artificial em qualquer lugar em que esteja, seja dentro ou fora de casa, de noite ou de dia, com o uso de lanternas, abajures ou até mesmo a lanterna do celular de uma amiga.

Tire várias fotos, teste diferentes ângulos, cuide da iluminação e não esqueça de fazer uma seleção das que ficaram melhores. | Foto: Shutterstock

Outro ponto essencial que você precisa ter em mente: o objeto que você quer fotografar nunca deve estar entre você e a fonte de luz, porque isso causará o efeito chamado de “contra-luz”, escurecendo o objeto principal e estourando luz nas partes mais claras da foto.

A forma mais comum é deixar a fonte de luz atrás de você — (cuidado apenas para não criar sombra no objeto.

2 – Tudo pode fazer parte do cenário

Se você fizer “sua tarefa de casa” e pesquisar inspirações para foto de joias, verá que muitos itens são utilizados para criar o cenário. Desde tecido de seda, até fundos coloridos e flores: com uma boa ideia, a foto sairá linda.

Portanto, não menospreze os itens, objetos e paisagens que você já tem à disposição. Joias sobre estampas de tecidos diferentes, como seda, malha, suede e pelos podem render ótimas fotos. O mesmo para fundos de madeira ou espelhos.

Aqui, o importante é ser criativa, e não ter preguiça de testar e fazer de novo. Muitas vezes, boas fotos surgem pelo improviso (e ninguém nunca saberá que o tecido de pelos maravilhosos onde você colocou um lindo colar de pérolas na verdade é o tapete da sua sala).

3 – Faça escolhas e não exagere nos elementos

Dependendo da sua estratégia e do que você busca com suas fotos, você terá que tomar algumas decisões. Por exemplo: suas joias estarão dispostas em mesas, bancadas e superfícies, ou serão clicadas no corpo de uma modelo?

Importante frisar que não existe certo ou errado. Se você tem alguma amiga ou familiar que aceita ser sua “modelo”, você pode ampliar suas opções ao tirar fotos de várias joias de uma vez só, utilizando o corpo da pessoa como tela.

Antes de fotografar, pense e planeje qual emoção você quer transmitir às suas clientes. | Foto: Shutterstock

Afinal, em uma única prova, você pode fotografar cada item individualmente e também os conjuntos inteiros (brincos e colares, por exemplo), valorizando várias peças de uma só vez.

Independente do que decidir, a grande estrela da sua foto deve ser a joia.

Então, cuidado na elaboração do cenário e na pose que sua modelo fará. Você precisa ter a certeza de que, apesar da composição da foto, a primeira coisa que chamará a atenção é a joia.

4 – Edição, aplicativos e dicas finais

Existem vários aplicativos bons e pagos? Sim. Só os aplicativos caros são bons? Não.

Você vai ver que com um pouco de prática, você consegue editar suas fotos com aplicativos gratuitos, que já possuem filtros e efeitos predefinidos — o que é perfeito para quem não sabe muito como editar ou construir um efeito do zero.

Nós indicamos dois: Photoshop Lightroom e Photoshop Express, ambos da Adobe. São aplicativos fáceis de entender, com predefinições de edição variadas e famosos por fornecerem edições rápidas, sem muitas etapas.

A longo prazo, também indicamos que você reserve um tempo da sua vida para pesquisar e construir suas próprias experiências sobre fotografia. Existem inúmeros perfis de fotógrafos que dão dicas de fotografia para seus seguidores e fornecem pacotes de efeitos para você fazer o download e usar em seu aplicativo.

As consultoras Fonzaghi (empresa de consignados) sabem a importância da fotografia para as vendas e várias atuam apenas no meio online, através do Facebook e do Instagram.

Afinal, principalmente se você faz uso de redes sociais para vender, é essencial que construa uma vitrine linda com seus produtos, e isso só é possível por meio do esforço, da criatividade e da pesquisa.

Para auxiliá-las, a Fonzaghi entrega materiais de apoio, ensinando vários conhecimentos que funcionam no dia a dia das revendedoras. Há mais de 40 anos, a empresa ajuda mulheres de todas as idades a alcançarem a independência financeira e elevarem suas rendas, por meio da venda de produtos consignados e do empreendedorismo.

Ficou interessada? Então, clique aqui para acessar o nosso site e descubra mais sobre a empresa.