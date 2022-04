Objetivo é ampliar a capacidade produtiva do Polo da Beleza, estimulando o desenvolvimento socioeconômico da região

Empresa tradicional da região e uma das principais do setor de beleza e higiene, o Grupo Boticário reuniu na última segunda-feira (18) autoridades do Paraná e empresas parceiras para celebrar os 40 anos da instalação da primeira fábrica do Grupo, no município de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Durante o evento, aconteceu também o anúncio do investimento de R$ 200 milhões até 2023, no chamado “Polo da Beleza Paranaense”, que é formado pelo Grupo Boticário e 830 fornecedores que compõem o conglomerado da indústria de cosméticos, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Estado do Paraná.

O anúncio foi feito pelo do CEO do Grupo Boticário, Fernando Modé, em conjunto com o vice-presidente do Conselho Administrativo do Grupo Boticário, Artur Grynbaum e o vice-presidente de operações, Sergio Sampaio.

Sergio Sampaio explicou que esse novo aporte financeiro irá ampliar aproximadamente 25% a capacidade produtiva sustentável da fábrica até o final de 2023, com a carga anual sendo acrescida em 40 milhões de novas peças. Em 2021, foram produzidas cerca de 160 milhões de peças. “Todo esse crescimento será realizado de forma sustentável, fomentando o desenvolvimento socioeconômico da região”, salienta.

O Polo da Beleza Paranaense é formado pelo Grupo Boticário e 830 fornecedores de insumos que compõem o conglomerado da indústria de cosméticos. Crédito: Divulgação

Sampaio ressalta que os investimentos no Paraná já fazem parte das ações do Grupo Boticário desde a sua fundação, na década de 1970. Nos últimos anos, já foram investidos mais de R$ 700 milhões para a construção do centro industrial, batizado de Polo da Beleza, que hoje reúne os fornecedores locais envolvidos diretamente na cadeia produtiva do ecossistema da beleza do grupo; o Centro de Distribuição de Campina Grande do Sul, inaugurado no ano passado, espaço com mais de 20 mil m², reúne centros de distribuição das marcas do Grupo, do e-commerce da empresa e da operação para toda a região Sul. O vice-presidente lembra ainda que, em 2013, a empresa inaugurou um dos maiores e mais modernos Centro de Pesquisa e Desenvolvimento do país, com mais de 8 mil m² de área construída. Em todo o parque industrial são 75 mil m² de área construída em um terreno com área total de aproximadamente 172 mil m².

Oportunidades de trabalho

O diretor de Suprimentos do Grupo Boticário, Eduardo Villas, explica que as 500 vagas que serão criadas estarão distribuídas entre oportunidades na fábrica e no centro logístico. “A tradição do Grupo Boticário com o Paraná é de longa data. Por isso, sempre tivemos como meta o crescimento compartilhado. Nossa atuação na região colabora para o desenvolvimento econômico local e da população”, enfatiza o diretor. Atualmente, a rede de colaboradores do Grupo e dos parceiros do Polo da Beleza já corresponde a mais de 6 mil postos de emprego ativos no Paraná.

A marca O Boticário foi criada em 1977, quando Miguel Krigsner fundou a primeira Farmácia de Manipulação O Boticário, em Curitiba. Hoje a empresa é uma das três principais no setor de beleza do país.

Investimento de R$ 200 milhões vai ampliar em 25% a capacidade produtiva da empresa. Crédito: Eduardo Moody

Atualmente, o Polo da Beleza concentra a produção nas frentes de perfumaria, cuidados (cremes e hidratantes), maquiagens e estojos ou kits para presente. “Nos sentimos acolhidos pelo povo paraense e brasileiro, de modo geral, porque procuramos sempre exaltar nossa diversidade e características próprias por meio de nossos produtos e cultura empresarial”, comenta Sampaio.

Sustentabilidade

Os novos investimentos, de acordo com Sampaio, serão destinados principalmente para projetos de ecoeficiência, automação, logística e inovação. Ao longo deste ano, o vice-presidente diz que a previsão é direcionar pelo menos R$ 14 milhões em gestão hídrica da fábrica de São José dos Pinhais.

Segundo o vice-presidente, essa é uma das prioridades do Grupo Boticário. Atualmente, 22% dos recursos hídricos utilizados são de água de reuso e a principal meta é chegar a 50% até 2023, zerando assim o balanço hídrico industrial. “Nosso crescimento deve sempre seguir a prevista do desenvolvimento sustentável, característica que sempre permeou todos os projetos e planos da empresa”, destaca.

As ações focadas em promover a sustentabilidade fazem parte do DNA do Grupo Boticário. Sampaio destaca que, além das iniciativas na fábrica, existem outros projetos desenvolvidos de grande relevância social, ambiental e econômica. Ele cita, por exemplo, o trabalho feito pela Fundação Grupo Boticário juntamente com a população local e outros atores estratégicos da região.

Há também o movimento Viva Água, que visa à promoção da segurança hídrica por meio da conservação da natureza e da alavancagem do empreendedorismo sustentável na Bacia do Rio Miringuava, que beneficia diretamente cerca de 600 mil pessoas na Grande Curitiba. “Projetos e ações como esses, realizados por todo o ecossistema de beleza do Grupo, demonstram a nossa preocupação com o impacto positivo do nosso negócio, reforçando o posicionamento de que a mudança só será possível se for coletiva, com a colaboração de todos”, reforça Sampaio.

Outra preocupação de caráter socioambiental é promover a redução da emissão de gases do Efeito Estufa. Atualmente, a empresa conseguiu reduzir em 45% o volume gases liberados por peça produzida e trabalha constantemente para priorizar a gestão de resíduos sólidos.

Somente em 2021, foram mais de 3 mil toneladas de resíduos descartados de maneira correta, sendo que 98% do material foi reaproveitado a partir da reciclagem. Graças a esse tipo de iniciativa, o Grupo Boticário obteve a certificação “LIFE” conferida para a fábrica de São José dos Pinhais, selo verde que avalia os impactos à biodiversidade e todas as medidas que a empresa toma para mitigá-los.

O evento realizado na fábrica de São José dos Pinhais, na segunda-feira (18) contou ainda com a presença de autoridades como o governador do Paraná, Ratinho Junior, do vice-governador Darci Piana, além de diversos empresários e gestores de empresas que integram o Polo da Beleza e parceiras estratégicas como LeClair; Opus Multipla; Posigraf; Kingraf; Aptar; Pizzato Log; Donka; Air Promo; DBM; NetCom; Teletex; JVS; Premer; Mirum.