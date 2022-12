Famosa pela coxinha, a rede de Postos Pelanda também oferece refeições completas, bufês e produtos de confeitaria

Mais práticos, rápidos e eficientes do que os tradicionais restaurantes e lanchonetes existentes nas cidades brasileiras, as lojas de conveniência dos postos de combustível vêm se consolidando como uma interessante opção para aqueles que procuram uma alimentação variada e de qualidade a qualquer hora do dia.

Na rede de Postos Pelanda, presente em diversas cidades do Paraná, os clientes já se acostumaram a encontrar, além dos tradicionais serviços de abastecimento e suporte automotivo para os motoristas, diversas opções gastronômicas.

As sopas também estão no cardápio da rede. | Divulgação

Além dos postos com restaurantes que servem bufê self service e que trazem no cardápio refeições completas, os clientes podem optar pelos lanches prontos servidos em toda rede, salgados e sanduíches. Neste quesito, os Postos Pelanda se tornaram referência ao servir a melhor coxinha de Curitiba. A receita exclusiva e a casquinha crocante transformaram a coxinha dos Postos Pelanda na mais famosa da cidade, conquistando, inclusive, o Prêmio Bom Gourmet por dois anos consecutivos.

O cardápio das lojas de conveniência oferece uma alimentação diversificada e de alto valor nutricional. Os bufês e rodízios têm opções diversas de comida saudável, como sopas, saladas, proteínas, carboidratos leves, leguminosas e, inclusive, produtos vegetarianos.

Se o objetivo for apenas tomar um café ou saborear pães e doces feitos com ingredientes naturais e seguindo um alto padrão de qualidade, os Postos Pelanda também são endereço certo. Abertas 24 horas, as unidades da rede oferecem opções saudáveis, como saladas de frutas e sucos naturais, sorvetes, chocolates e diversos produtos de confeitaria, e ainda vários tipos de bebidas, com ou sem álcool.

Postos Pelanda oferecem cardápio variado, com refeições, lanches, pães e doces. | Divulgação

Delivery

Ana Paula Pelanda, sócia da rede, explica que a qualidade dos produtos vem chamando a atenção dos clientes, que acabam fazendo a divulgação espontânea das lojas. “O sabor e a forma como os produtos são preparados são essenciais para atrair as pessoas. Mas a loja de conveniência tem outro fator que contribui, que é praticidade e a rapidez no atendimento”, observa.

Graças à popularidade do serviço de alimentação dos Postos Pelanda, quem mora em Curitiba já pode pedir os lanches e outros produtos da rede através dos aplicativos de comida 99 e iFood. A rede também possui o App Pelanda, disponível para download na Google Play e App Store.

São 13 unidades dos Postos Pelanda no Paraná, quatro delas em Curitiba e as demais nas regiões dos Campos Gerais, São Matheus do Sul, Jaguariaíva e Campina Grande do Sul.

Encontre o posto mais próximo de você

“A rede existe há 30 anos e todos os postos contam com uma excelente estrutura e um rigoroso atendimento de qualidade e segurança. Justamente por isso acabou se tornando referência na escolha para as paradas na estrada ou dentro da cidade de Curitiba”, comenta Ana Paula.