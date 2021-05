Benefício é destinado a donos de modelos comprados em outras concessionárias ou que tem o carro fora da garantia

Renyere Trovão, especial para a Tribuna

Que tal ter 35 itens do carro revisados sem custo algum, nem da mão de obra? Difícil acreditar, né? Mas se você não é cliente do Grupo Sulpar, esse benefício é o seu cartão de visitas para fazer parte de uma rede de concessionárias com “Padrão A” de excelência no atendimento.

A tradicional empresa paranaense, com mais de 50 anos de mercado, tem se destacado no setor automotivo por trazer inovações de serviços voltadas para a melhor experiência do cliente.

+Leia também! Sulpar é única concessionária “Padrão A Toyota” em Curitiba

A revisão gratuita de 35 itens é uma delas (confira no fim do texto quais são os componentes). A oferta é destinada somente a proprietários de modelos de Toyota e Kia – as duas operações da Sulpar em Curitiba e em Paranaguá – que ainda não visitaram uma das lojas do grupo para realizar a manutenção periódica do automóvel.

Luiz Carlos Júnior, gerente de Pós-Venda da Toyota Sulpar Hauer. Foto: Rodolfo Buhrer

“A economia com o serviço pode chegar a R$ 380”, afirma Luiz Carlos Júnior, gerente de Pós-Venda da Toyota Sulpar Hauer. O valor representa o custo médio para a manutenção envolvendo o pacote de componentes e peças. Isso mostra a grande vantagem em procurar a rede Sulpar pela primeira vez na hora da revisão.

+Leia também! Adesivos em seminovos viram selos de transparência e respeito ao cliente na Sulpar

“A primeira revisão de boas-vindas do Grupo Sulpar leva em conta os itens essenciais para o bom funcionamento do veículo, como é o caso dos fluidos, filtros e suspensão”, destaca Francisco José da Silva, gerente de Pós-Venda da Kia Sulpar Hauer.

O serviço dura em média 2 horas e está disponível em qualquer uma das concessionárias da capital, inclusive em Paranaguá. Basta fazer o agendamento prévio nas concessionárias ou pelos canais online da Toyota Sulpar e Kia Sulpar.

Francisco José da Silva, gerente de Pós-Venda da Kia Sulpar Hauer. Foto: Rodolfo Buhrer

Fidelização do cliente

Quem tem o primeiro contato com a excelência no atendimento do Grupo Sulpar acaba virando um cliente fiel. Äpós conhecer e usufruir os nossos serviços os clientes acabam fidelizados e indicando a Sulpar para seus familiares e amigos”, garante Fábio Calligari, diretor de Operações da empresa.

Segundo ele, é uma oferta incomum no mercado e aplicado para todos os veículos, inclusive os que estão fora de garantia.

As concessionárias Toyota Sulpar e Kia Sulpar agora dividem a mesma área, no Hauer. Foto: Rodolfo Buhrer

A boa experiência do cliente nas concessionárias Sulpar vai além da revisão gratuita. Durante a tempo de espera no pós-venda, ele tem a opção de acompanhar o trabalho de profissionais qualificados pela própria marca japonesa e sul-coreana ou usufruir de outras vantagens oferecidas pela rede.

+Leia também! Revisões com preço fixo baixam custos de serviços na concessionária Sulpar

Caso não queria aguardar na loja, o proprietário do veículo em revisão pode aproveitar o programa Bike Sulpar e dar umas pedaladas na redondeza da loja ou então usar a magrela para voltar à residência ou trabalho.

Showroom da Toyota Sulpar, em Curitiba. Foto: Rodolfo Buhrer

Se preferir, a pessoa pode ainda locar por hora ou por dia algum modelo Toyota por meio do programa Kinto Share. Assim ele tem a possibilidade de conhecer e aproveitar um veículo diferente do seu atual.

+Leia também Auto Center Sulpar vira sinônimo de rapidez e respeito ao cliente no pós-venda

“Temos ainda a Oficina Digital, canal em que o cliente recebe orçamentos com fotos, vídeos e explicações dos serviços que o veículo necessita realizar, gerando mais transparência para o cliente”, informa Calligari.

O Grupo Sulpar ainda trabalha com a “Pintura Expressa”, na qual é consertado pequenas avarias na pintura enquanto o veículo realiza os serviços no pós-vendas.

Fábio Calligari, diretor de Operações do Grupo Sulpar. Foto: Rodolfo Buhrer

+Leia também Cultura da “baixa KM” faz concessionária vender seminovos até 50 mil km

Confira a seguir os 35 itens contemplados pela revisão gratuita de boas-vindas.