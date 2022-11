Com tecnologia exclusiva e inédita no Brasil, Áris representa uma solução completa para profissionais de interiores

A Guararapes lançou na ForMóbile 2022 uma das grandes novidades do mercado decorativo brasileiro: Áris. Mais do que uma nova categoria de produto, representa uma tecnologia exclusiva de revestimento, desenvolvida na Alemanha, que é aplicada diretamente no MDF.

Você sabe o que isso significa? São os primeiros painéis de MDF multirresistentes do mercado brasileiro: uma solução prática, completa e durável para arquitetos, marceneiros e outros profissionais de interiores.

O que é Áris?

Áris é a nova categoria de produtos da Guararapes que conta com uma tecnologia de revestimento exclusiva e inédita no Brasil, responsável por formar uma camada extra de proteção para o MDF. Por isso, os painéis Áris são resistentes:

Às marcas de dedo, algo que incomoda muito no dia a dia;

Ao calor;

Aos microrriscos;

Aos Raios UVA/UVB, ou seja, mesmo com a constante incidência solar, os produtos não amarelam ou mudam de cor ao longo do tempo.

Áris Guararapes: MDF com resistência aos microrriscos e às marcas de dedo

Tecnologia da categoria Áris

Este produto combina diferentes tecnologias para resultar em uma superfície multirresistente. O MDF é revestido por um papel que foi impregnado com resina acrílica e recebeu feixes de elétrons (tecnologia Electron Beam). É a partir dessa combinação que se forma uma camada extra de proteção contra marcas de dedo, arranhões, calor e radiação UV.

Quais são os padrões Áris?

Esta nova categoria de produto da Guararapes chegou ao mercado com duas opções de padrões de MDF em acabamento super fosco: Noite e Neblina.

Padrão Noite

O MDF Noite apresenta um preto fosco imponente, o que proporciona elegância e sofisticação para os ambientes e projetos de interiores. E o melhor: livre de marcas de dedos.

Lindo exemplo de aplicação do MDF Noite, um dos padrões Áris Guararapes. | Foto: Divulgação

Padrão Neblina

Cinza fosco, moderno e versátil, o padrão Neblina é aquele tipo de MDF que combina com tudo, ideal para criar móveis resistentes e protegidos contra microrriscos.

Confira outras características dos padrões de MDF com a tecnologia Áris:

Espessuras (mm): 6 e 18;

Dimensões (mm): 2750 x 1600;

Acabamento: Textura Matt, super fosca com toque aveludado.

Referência nacional na produção de painéis de MDF

Com mais de 38 anos de história, a Guararapes é uma das maiores indústrias de painéis de MDF e compensados da América Latina, com unidades fabris localizadas nos municípios de Caçador (SC), Santa Cecília (SC) e Palmas (PR).

A Guararapes tem um portfólio com 66 padrões de MDF, vendidos em todo território nacional. Desde 2015, a companhia utiliza, em seu MDF decorativo melamínico, a tecnologia exclusiva NanoxClean®, de ação vitalícia, que elimina bactérias, vírus e outros microrganismos das superfícies.

A empresa também possui diversas certificações internacionais, como o selo FSC® – Forest Stewardship Council® (Conselho de Manejo Florestal), código de licença FSC-C041303, que destaca o compromisso com um manejo florestal ambientalmente adequado, socialmente benéfico e economicamente viável.

Clique aqui e conheça todos os produtos fabricados pela Guararapes.