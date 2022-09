A inscrição é gratuita e pode ser feita até o dia 02 de outubro pelo site espacosdofuturo.guararapes.com.br.

Você é arquiteto, decorador, designer de produtos e de interiores, artesão ou marceneiro? Prepare-se, porque chegou a hora de projetar sua carreira para o futuro e concorrer a R$ 30 mil em premiações. Até o dia 02 de outubro, estão abertas as inscrições para a 2ª edição do concurso Espaços do Futuro, promovido pela Guararapes.

Neste ano, o concurso traz como tema “Objetos de Design para a Casa Múltipla”, inspirado no projeto arquitetônico vencedor da primeira edição, em 2021, que tinha o objetivo de criar um apartamento decorado de 60 m², instalado na Casa Guararapes, em São Paulo.

Com inscrições gratuitas, o concurso Espaços do Futuro está dividido em duas categorias: a primeira é “utensílios e objetos de decoração” e a segunda, “mobiliário”. Neste conteúdo, você vai saber tudo para participar dessa competição.

O que é o concurso Espaços do Futuro: Objetos de Design?

Com o objetivo de estimular a criação de projetos voltados para o futuro do morar, o concurso realizado pela Guararapes representa uma oportunidade única para os profissionais inscritos.

Inspirados nas transformações de comportamento e das grandes tendências do setor para os próximos 5 anos, os objetos que serão criados nesta edição do concurso ficarão na Casa Múltipla, instalada em São Paulo.

“Será mais que um concurso, queremos fomentar ideias e contribuir com o repertório dos participantes, fornecendo conteúdo de qualidade desenvolvido por nomes de referência no setor”, destaca Fernanda Moceri, coordenadora de Produto e Especificação da Guararapes.

É importante destacar que os projetos devem usar MDF Guararapes como material protagonista, além de explorar a inovação e a aplicabilidade de suas características físicas e visuais.

“Queremos incentivar e celebrar a criatividade do mercado. Estamos na expectativa de receber grandes ideias e projetos que vão complementar ainda mais a Casa Múltipla”, declara Humberto Oliveira, gerente de Marketing da Guararapes.

Concurso online

O concurso da Guararapes será realizado totalmente online, na plataforma disponibilizada pela empresa de painéis de MDF. Nela, além de tirar dúvidas e enviar os projetos, os inscritos terão acesso aos conteúdos exclusivos de marcas e especialistas de referência no mercado de design, marcenaria e tendências:

Furf Design;

Marta Manente;

WGSN;

R4 Design;

Lumberjills;

Guararapes.

Inscrições

Se você deseja participar da nova edição do concurso Espaços do Futuro, precisa realizar a inscrição no site espacosdofuturo.guararapes.com.br, entre os dias 19/09/2022 e 02/10/2022.

Para inscrições de grupos, apenas um integrante deve preencher o formulário com todos os dados dos demais durante o processo. Cada participante só pode se inscrever em uma das categorias do concurso, com apenas um projeto.

Quem pode participar do concurso Espaços do Futuro: Objetos de Design?

O concurso Espaços do Futuro está dividida em três etapas classificatórias. | Foto: Divulgação

Pessoas físicas, com idade acima de 18 anos, residentes no Brasil e com formação em design de produto, design de interiores, arquitetura (estudantes ou profissionais), artesãos ou marceneiros.

Além disso, também podem participar grupos de estudantes ou de profissionais, com até quatro pessoas, desde que se encaixem dentro de uma das categorias.

Quais serão as etapas do concurso?

A 2ª edição do concurso Espaços do Futuro está dividida em três etapas classificatórias. São elas:

Conceito: na primeira fase, você deve enviar um áudio, com duração máxima de dois minutos, para explicar o conceito do seu objeto ou a função que seu produto terá em relação ao tema do concurso.

na primeira fase, você deve enviar um áudio, com duração máxima de dois minutos, para explicar o conceito do seu objeto ou a função que seu produto terá em relação ao tema do concurso. Projeto: aqui você precisa enviar até três pranchas, tamanho A4, em formato digital (PDF), com no mínimo duas imagens do produto (3D, desenhos ou fotos), sendo uma delas apenas do objeto e a outra para demonstrar a relação produto-usuário, além de um texto explicando o conceito explorado, o funcionamento da peça, quais acabamentos da Guararapes foram usados e porque, além da explicação básica sobre a produção;

aqui você precisa enviar até três pranchas, tamanho A4, em formato digital (PDF), com no mínimo duas imagens do produto (3D, desenhos ou fotos), sendo uma delas apenas do objeto e a outra para demonstrar a relação produto-usuário, além de um texto explicando o conceito explorado, o funcionamento da peça, quais acabamentos da Guararapes foram usados e porque, além da explicação básica sobre a produção; Projeto Executivo: serão selecionados cinco finalistas de cada categoria, que deverão enviar pranchas tamanho A4 (no máximo dez) no formato digital (PDF), com todas as informações de produção do objeto.

serão selecionados cinco finalistas de cada categoria, que deverão enviar pranchas tamanho A4 (no máximo dez) no formato digital (PDF), com todas as informações de produção do objeto. Prototipagem: os finalistas terão seus protótipos fabricados pela Guararapes e serão expostos na Casa Guararapes, em São Paulo. Os projetos serão avaliados pelo corpo de jurados, que escolherão os três primeiros colocados de cada categoria.

Qual será a premiação?

Os três primeiros colocados de cada categoria da 2ª edição do concurso Espaços do Futuro receberão a seguinte premiação:

1º Lugar: R$ 8.000,00 (oito mil reais);

R$ 8.000,00 (oito mil reais); 2º Lugar: R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 3º Lugar: R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Além disso, os finalistas de cada categoria terão seus projetos produzidos em caráter de protótipo para exposição na Casa Múltipla. Os vencedores serão divulgados no dia 13 de fevereiro de 2023. O concurso tem o certificado de autorização SEAE/ME nº 03.022499/2022.

Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados. | Foto: Fávaro Jr.

O que é a Casa Múltipla?

Este foi o projeto vencedor da 1ª edição do concurso Espaços do Futuro, desenvolvido pelas arquitetas Larissa Pacheco e Renata Munhoz da Rocha, que pode ser visitado na Casa Guararapes São Paulo, um showroom dedicado à experiência do consumidor.

O conceito da Casa demonstra as tendências de adaptação de microespaços e ressignificação de ambientes, em uma área de 60 m², que foi planejada para atender diversas necessidades de uso.

Referência nacional na produção de painéis de MDF

Com mais de 38 anos de história, a Guararapes é uma das maiores indústrias de painéis de MDF e compensados da América Latina. A companhia possui três unidades fabris, localizadas nos municípios de Caçador (SC), Santa Cecília (SC) e Palmas (PR), com capacidade de produção de mais de 600 mil m³/ano de MDF e 380 mil m³/ano de compensados.

A Guararapes tem um portfólio com 66 padrões de MDF, que vende em todo território nacional e exporta para mais de 50 países. Desde 2015, a companhia usa em seu MDF decorativo a tecnologia exclusiva NanoxClean®, de ação vitalícia, que elimina bactérias, vírus e outros micro-organismos das superfícies.

A empresa também possui diversas certificações internacionais, como o selo FSC® – Forest Stewardship Council® (Conselho de Manejo Florestal), código de licença FSC-C041303, que destaca o compromisso com um manejo florestal ambientalmente adequado, socialmente benéfico e economicamente viável.

