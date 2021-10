Além do odor desagradável, as necessidades do seu bichinho podem provocar problemas de saúde.

Divertidos, carinhosos e parceiros, os pets são capazes de transformar até mesmo um dia estressante e cansativo em uma experiência feliz.

Não é à toa que eles fazem parte da nossa família e têm seu lugar de destaque na residência.

Por isso, algumas vezes, o mau cheiro de urina e fezes toma conta do ambiente, principalmente quando os bichinhos estão acostumados a fazer suas necessidades em casa.

Se você passa por isso com seu peludinho e deseja resolver, ou pelo menos amenizar os odores desagradáveis, reunimos algumas dicas neste conteúdo.

Comece pela educação do seu bichinho

O mau cheiro não é o único problema com a presença das necessidades do seu animal de estimação dentro de casa, já que o cocô possui bactérias e o xixi tem alta concentração de ureia.

Além disso, a urina pode liberar amônia, que é um gás tóxico e corrosivo. Ou seja, você já entendeu o quanto é importante educar seu pet para ele não fazer as necessidades no local errado.

Tapetes higiênicos e caixinhas de areia

É importante limpar as necessidades do bichano da caixa de areia. | Foto: Shutterstock

Caso você passe a maior parte do dia fora de casa e, por isso, não consiga levar seu amiguinho para fazer xixi e cocô fora de casa, uma boa solução é utilizar tapetes higiênicos.

Dessa forma, seu cachorro concentra as necessidades em um único lugar. No caso dos gatos, o banheiro ideal é uma caixinha de areia.

Mas é fundamental limpar a urina e as fezes do bichano usando uma pá específica e, depois, completar a caixa com a quantidade de areia nova necessária.

Ração de qualidade para seus pets

Você tem alguma dúvida que nossos amiguinhos estão cada vez mais próximos de nós? Eles ocupam espaço dentro de casa, têm todo conforto necessário e também merecem uma alimentação de qualidade.

Nesse sentido, algumas rações para cães e gatos conseguem reduzir de forma significativa o mau cheiro das fezes, ideais para pets que vivem em ambientes internos.

Mas é fundamental consultar um médico-veterinário para determinar qual a melhor ração para seu bichinho e a quantidade correta.

Desinfetar, limpar e eliminar odores

Uma forma eficiente de eliminar odores ruins provocados por urina e fezes de animais de estimação é com o uso de eliminadores de odores apropriados.

Isso porque os materiais de limpeza convencionais possuem substâncias prejudiciais à saúde do pet, como o cloro. Os produtos específicos conseguem desinfetar, limpar e neutralizar os odores.

