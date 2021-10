Com a chegada da primavera e maiores temperaturas, o risco de infestação de pulgas aumenta.

Pet com coceira constante é sinal de alerta para os tutores e não é à toa. Esse é um dos sinais mais característicos da presença de pulgas no seu bichinho.

Uma das maiores preocupações para quem tem um cãozinho ou gatinho em casa é a infestação por esse tipo de parasita e, com a chegada da primavera e o aumento das temperaturas, o risco é maior.

Por isso, é importante ter cuidado, pois seu amiguinho pode apresentar desde uma simples coceira até doenças infecciosas graves.

A boa notícia é que, neste conteúdo, vamos mostrar como identificar e proteger seu bicho de estimação da presença indesejável desse parasita.

Como saber se meu animal está com pulga?

Além da coceira inesperada, outros sintomas podem indicar a presença desses parasitas tão pequenos, mas capazes de causar grandes problemas para seu bichinho.

Sabe quando você está andando tranquilamente com seu amiguinho e, de repente, ele se vira de forma brusca e começa a morder o próprio rabo? Então, provavelmente ele foi mordido por uma pulga. Inclusive, esse é o sinal mais comum.

A queda mais agressiva de pelos é outro indício característico desse tipo de parasita, além da presença de cocô de pulga ou “grãos de pulga”, como também são conhecidos.

Eles nada mais são que o sangue digerido e, em seguida, repelido pelo organismo do parasita, geralmente encontrados próximos aos locais preferidos pelas pulgas (barriga, perto do rabo ou na cabeça do animal).

Problemas de saúde:

Não é só a irritação da coceira que as pulgas podem causar no cachorro. Alguns problemas de saúde, como anemia, perda de peso, falta de apetite, diarreia, cansaço, verminose e gengivas pálidas podem acontecer.

Seu pet está com pulga? Clique aqui e conheça as soluções do HiperZoo!

Como posso proteger meu pet?

Alguns produtos tópicos de longa duração são importantes para a proteção do seu bichinho.| Foto: Shutterstock

Se você ainda não tem o hábito de checar periodicamente o pelo do seu amiguinho, está na hora de começar. Essa é uma ótima maneira de investigar a presença de pulgas, carrapatos e piolhos.

Além disso, o uso regular de comprimidos, coleiras, sprays, entre outros produtos específicos, pode ajudar na prevenção, principalmente se você passeia frequentemente com seu cão.

Nesse sentido, produtos tópicos de longa duração (algumas marcas protegem por três meses) são boas opções.

Outras ações necessárias:

Cuide regularmente da higiene dos objetos do seu pet, como caminhas, cobertor, entre outros;

Faça tosas constantes no seu cãozinho, caso ele tenha pelo longo;

Se você tem um gato, evite que ele tenha acesso à rua.

Na maioria das vezes, os parasitas entram na sua casa porque seu pet esteve exposto a algum ambiente infestado ou teve contato com outro animal.

É essencial eliminar rapidamente as pulgas antes que elas completem seu ciclo de vida pois, com isso, tem início a infestação.

Sendo assim, a primeira coisa a fazer é levar seu filho de quatro patas para uma consulta com o médico-veterinário. Ele vai indicar qual o melhor produto e tratamento mais indicado.

Tudo que você precisa em um único lugar

As lojas HiperZoo possuem farmácias com variado estoque, onde você encontra todos os medicamentos para cuidar da saúde do seu pet. | Foto: Shutterstock

Diferente de tudo que você já viu, o HiperZoo é o maior pet shop da capital paranaense, com 3 lojas e um e-commerce: no Bacacheri, Shopping Curitiba e no Parolin.

Em uma única parada na loja HiperZoo, você resolve tudo que precisa para seu bicho de estimação, seja ele um cachorro ou uma cobra, sem precisar ir em outro lugar, com muito mais conforto e praticidade.

O pet center oferece loja com mix completo de produtos, farmácia veterinária, estética animal e Pet Wash (você mesmo pode dar banho no seu cãozinho, com a estrutura de um pet shop), além de uma boutique com roupas, caminhas e outros itens para o conforto e dia a dia do animal.

São mais de 24 mil produtos e serviços do mercado nacional e internacional, além das melhores marcas, líderes em sua categoria, para você.

Acesse aqui o e-commerce do HiperZoo ou visite uma das lojas físicas e adquira tudo que você precisa para prevenir seu pet contra pulgas e carrapatos!