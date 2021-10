Seu cãozinho está abatido e sem apetite? Descubra como identificar a presença de verminoses.

Seu dia pode ser cansativo e estressante, mas é só em pensar no seu amigo de quatro patas esperando por você em casa, cheio de energia, alegria e amor, que tudo fica melhor.

Por isso mesmo, quando seu bichinho te recebe de forma diferente, tristonho, sem vontade de comer e quietinho, você fica desconfortável e em alerta.

E faz muito bem, pois sintomas como esses costumam aparecer em boa parte das doenças, assim como também podem indicar a presença de vermes.

Se você está passando por isso com seu pet, é importante procurar um médico-veterinário, pois apenas ele é capaz de diagnosticar o que seu amiguinho tem e qual tratamento é mais indicado.

Mas não se desespere, vamos mostrar alguns sinais que podem te ajudar a identificar se seu cachorro está com vermes.

Por que é importante tratar?

Vermes e parasitas intestinais são problemas comuns em cães e gatos. Por isso é importante ter atenção quanto aos sintomas, pois quando não são tratados, representam riscos à saúde do animal e dos tutores.

Eles podem ficar alojados e provocar sérias lesões no intestino, olho, coração, estômago, fígado, esôfago, pulmões, rins e cérebro.

Além disso, a maioria dos parasitas intestinais são zoonóticos, ou seja, transmitidos dos animais para o homem.

Todos os pets estão sujeitos a contaminação, independente da raça, tamanho ou idade. Dessa forma, o diagnóstico precoce diminui os riscos para a saúde.

Qual o estilo de vida do seu bichinho?

Mesmo que seu cãozinho esteja vermifugado de forma correta, ele está propenso à infestação de vermes quando passa por determinadas situações, tais como:

Residir ou viajar para regiões de praia;

Estar com pulgas e carrapatos;

Frequentar espaços com grande fluxo de outros pets;

Ingerir as fezes de outros animais ou as próprias.

Por isso, se seu amiguinho está desanimado após ter passado por alguma dessas situações, vale a pena investigar.

Sinais que indicam a presença de verminoses no seu pet

Além do histórico de saúde do seu bichinho, existem alguns sinais capazes de mostrar que ele está contaminado por verminoses.

Alguns desses sintomas, inclusive, são comuns em outras doenças, enquanto outros, como a presença de vermes nas fezes, são específicos. Quando esse último caso acontece, é porque a infestação está em estágio avançado.

Alguns sinais:

Diarreia e mudança na textura das fezes;

Perda considerável de peso;

Fraqueza;

Falta de apetite;

Sangue nas fezes;

Vômito;

Pelagem fraca e opaca;

Presença de vermes nas fezes;

Abdômen distendido;

Hábito de esfregar o bumbum no chão.

Não esqueça, ao perceber qualquer alteração desse tipo na saúde e qualidade de vida do seu filho de pelos, procure atendimento de um médico-veterinário.

Prevenção e proteção para toda família

Consultas de rotina e check ups periódicos com o médico-veterinário são fundamentais para prevenir problemas de saúde, como verminoses. | Foto: Shutterstock

Além do cuidado com os animais, prevenir e tratar verminoses em cães e gatos representa atenção à saúde pública e proteção para toda a família.

Sendo assim, a prevenção é feita com cuidados de higiene nos ambientes onde os animais habitam, recolhendo as fezes diariamente, assim como também com vacinas e doses de vermífugos indicados pelo médico-veterinário, de acordo com idade e peso do bichinho.

Diagnóstico e tratamento

Apenas um médico-veterinário é capaz de determinar se o seu pet está com vermes e qual tratamento é mais indicado. Para isso, ele realizará exames, como verificação das fezes.

Com o diagnóstico em mãos, ele estabelecerá o tratamento, que varia de acordo com o tipo de verminose detectada. Dependendo do caso, apenas um antiparasitário pode ser administrado.

Para evitar desconfortos e transtornos para seu amiguinho, pelo menos uma vez por ano leve-o para um check-up e mantenha o vermífugo dele em dia, de acordo com recomendação do veterinário.

