Cães e gatos também podem sofrer com problemas emocionais, como o estresse

Você conhece bem o seu pet? Consegue identificar quando ele está nervoso ou mais agressivo? Perceber mudanças de comportamentos como essas são fundamentais para descobrir se o seu amiguinho está estressado.

Não somos os únicos que enfrentam problemas emocionais, nossos animais de estimação também sofrem com o estresse.

E mesmo sem falar, eles conseguem “conversar” conosco por meio da linguagem corporal e, assim, nos avisar que algo errado está acontecendo. Por isso, é importante ficar alerta.

Sinais que indicam estresse

O estresse é um dos problemas mais comuns em cães e gatos, mas difícil de diagnosticar, justamente quando os tutores não conseguem entender os “códigos” que eles emitem.

A boa notícia é que nossos amiguinhos mudam o comportamento e, se você prestar atenção, vai conseguir perceber. Conheça alguns sinais.

Gatos:

Agressividade;

Perda de apetite;

Marcação de território;

Lambidas em excesso;

Perda de pelo;

Alteração da higiene;

Doenças frequentes;

Miados insistentes.

Cachorros:

Procurando atenção;

Pupilas dilatadas;

Hiperatividade;

Nervosismo;

Ficar silencioso;

Suando pela ponta das patas;

Desânimo;

Tremedeira;

Coceira;

Agressividade;

Comportamento destrutivo;

Abaixando o rabo;

Falta de apetite;

Latindo mais que o normal;

Ofegação;

Lambendo partes do corpo.

Pets estressados na pandemia

Nossos amiguinhos também sofreram as consequências do isolamento social. | Foto: Shutterstock

As mudanças provocadas pelo isolamento social atingiram também nossos filhos de quatro patas. Os cachorros, que adoram dar longos passeios com seus tutores, ficaram restritos às suas casas e a saídas curtas, apenas para fazer as necessidades.

Os gatos também sofreram com a pandemia. Com mais gente em casa e por mais tempo, os felinos viram sua independência comprometida. Assim, da mesma forma que nós, eles também precisaram se adaptar ao período.

Como eu posso ajudar meu amiguinho?

Seu dia não seria o mesmo sem os momentos divertidos ao lado do seu pet e, por isso mesmo, você não suporta quando ele está tristinho ou com algum sintoma de doença.

Mas calma, você pode ajudá-lo. Assim como nós, quando seu bichinho apresentar sinais de estresse é importante proporcionar algum tipo de atividade que ele goste, como passear, brincar com ele ou oferecer um petisco.

Nessas horas, é fundamental conhecer o seu cãozinho ou gatinho para ajudá-lo com uma boa qualidade de vida. Mas não esqueça, caso note algo diferente em seu pet, leve-o para uma consulta com um médico-veterinário.

05 produtos que podem acalmar seu pet

Alguns remédios, sejam eles tradicionais ou naturais, podem ajudar a aliviar os sintomas de estresse no seu amiguinho. Mas atenção, eles são consequência de uma visita ao médico-veterinário.

Da mesma forma que nós não devemos nos automedicar, também não podemos fazer o mesmo com nossos cães e gatos.

Feromônios:

Esse tipo de medicamento costuma ser indicado, pois imita o odor das mães dos pets. Ele tem efeito calmante e pode ser usado na forma de colares ou difusores de ambiente.

Triptofano:

Essa substância existe naturalmente no corpo do seu cão. Ela ajuda o sistema digestivo e atua como um precursor da serotonina, responsável por promover a sensação de bem-estar e atuar no cérebro regulando o humor, o sono, o apetite e até o ritmo cardíaco.

Homeopatia:

Os remédios homeopáticos podem ser usados de forma crônica sem gerar dependência, ajudando em muitos casos sem causar efeitos colaterais.

Florais de Bach:

São mais utilizados em casos de problemas emocionais decorrentes do estresse canino. O uso de florais tem o objetivo de acalmar a ansiedade e reduzir as manifestações físicas.

Brometo:

Utilizado na composição de medicamentos recomendados como tranquilizante natural, anticonvulsivante e antiemético para cães e gatos.

