Cachorro limpinho é sinônimo de saúde e bem-estar. Por isso, é importante cuidar da higiene do seu amiguinho.

Quem tem um cãozinho em casa sabe o quanto a vida pode ser muito mais divertida e cheia de carinho. Tem coisa melhor do que chegar em casa, após um dia cansativo de trabalho, e encontrar seu amiguinho cheio de alegria por te ver?

Eles fazem parte da nossa família e, sendo assim, queremos o melhor para a saúde e bem-estar deles. Isso envolve também o banho em dia.

Além de ajudar a evitar problemas nos pelos e na pele do animal, a higiene é fundamental para prevenir uma série de doenças e deixá-lo pronto para fazer bagunça com a gente no sofá de casa.

Principais benefícios do banho para os cachorros

Algumas pessoas acham que ter o amiguinho mais cheiroso e bonito é a única vantagem dos cuidados com a higiene correta do pet.

Mas vai bem além disso, serve também para eliminar os odores desagradáveis (nele e nos ambientes) e a sujeira que fica acumulada, capaz de aumentar as chances de atrair insetos e parasitas, como as pulgas.

Outro importante benefício é que, com os banhos regulares, a pele do seu cão consegue respirar melhor, combatendo a queda dos pelos e prevenindo problemas dermatológicos. Além disso, esse momento é ótimo para proporcionar relaxamento.

Banho em casa ou no pet shop?

No pet shop, é possível cortar as unhas dos cãezinhos com mais segurança.| Foto: Shutterstock

A primeira coisa a ser considerada por você é que essa precisa ser uma experiência tranquila e prazerosa para seu filho de quatro patas.

Isso deve ser levado em consideração na hora de escolher o local do banho. Afinal, ninguém conhece seu peludo como você. Para te ajudar, o pet shop HiperZoo reuniu algumas vantagens dos dois formatos.

Banho em casa:

O pet fica menos estressado;

Você pode fazer em qualquer dia e horário;

Não existe preocupação com locomoção;

Por acompanhar todo o processo, seu amiguinho fica mais à vontade.

Banho no petshop:

Você não faz sujeira em casa;

É possível limpar as orelhas e aparar as unhas com mais segurança;

O procedimento tende a ser mais completo;

Outros procedimentos podem ser agregados, como hidratação dos pelos e escovação dos dentes;

Existem profissionais para tosar o pelo;

Os produtos utilizados são apropriados e de alta qualidade.

Pet Wash: dê banho no seu cão sem fazer bagunça em casa

O HiperZoo disponibiliza um espaço exclusivo para você dar banho no seu animalzinho, com toda estrutura e conforto. | Foto: Shutterstock

Você faz questão de dar banho no seu peludo e ter esse momento de conexão com ele, mas desiste quando pensa na bagunça e sujeira que vai ficar no seu banheiro ou lavanderia?

E se você pudesse cuidar da higiene do seu cão, com todos os acessórios, produtos e estrutura de um petshop, sem precisar organizar a confusão que fica depois?

A loja HiperZoo conta com o Pet Wash, exclusivo em Curitiba. Um serviço completo, disponibilizado para o cliente que deseja levar seu cachorrinho para dar banho com toda praticidade.

É isso mesmo, a HiperZoo desenvolveu um espaço para você poder cuidar da higiene do seu filho de pelos com toda comodidade e equipamentos necessários.

A equipe do pet center fornece toalhas esterilizadas, shampoo, condicionador, avental para você não se molhar, banheira com água na temperatura ideal e soprador para secar seu pet.

E se você precisar de ajuda e tiver alguma dúvida, a equipe da HiperZoo está pronta para ajudar. Além disso, a limpeza e higienização do espaço é feita pelo pet center curitibano.

Na HiperZoo você encontra tudo que precisa para seu pet.

Passo a passo para a hora do Pet Wash

1 – Escove seu cão antes de iniciar o banho: pelos com nós retêm a água e podem provocar irritação na pele do seu amiguinho;

2 – Coloque uma bola de algodão em cada orelhinha: isso vai ajudar a impedir a entrada de água. Não esqueça de tirar quando terminar o banho;

3 – Água morninha: como a temperatura dos cachorros é mais alta que a nossa, a água muito quente pode queimá-los;

4 – Converse com seu pet: faça carinho nele durante todo o banho para deixá-lo calmo e tranquilo. Lembre que esta deve ser uma experiência prazerosa;

5 – Prenda seu amiguinho na guia de contenção: quando colocá-lo na banheira, para não ter perigo dele tentar pular;

6 – Hora de molhar: sempre comece pela cabeça e não esqueça de usar as mãos para proteger o rostinho e ouvidos. Em seguida, molhe bem o corpinho dele e as patinhas;

7 – Hora do shampoo: aplicar primeiro no rostinho, mas tomando cuidado para não jogar nos olhos. Depois é só espalhar bem e não tem problema se entrar um pouco de espuma nos olhos.

Agora é a vez de aplicar e esfregar o shampoo no corpinho. Fica mais fácil fazer o procedimento em um lado e depois no outro. Não esqueça das patinhas. Enxágue bem e repita essa etapa, finalizando com mais uma ducha para tirar todo o produto;

8 – Hora do condicionador: assim como o shampoo, comece pelo rostinho, tomando cuidado com os olhos, e depois passe para o corpo do animal. Não precisa repetir a operação.

Aqui, é muito importante enxaguar bem seu cachorro, para que não fique nenhum resquício de condicionador na hora de secar, pois isso previne a oleosidade do pelo;

9 – Vamos secar: com a toalha, seque bem seu pet, tirando bastante o excesso de água. Em seguida, é hora de usar o soprador. Segure firmemente seu cão e passe o soprador por todo corpo e em outras áreas que tenham dobrinhas.

É importante deixá-lo bem sequinho. Caso ele fique agitado nessa hora, você pode colocá-lo na máquina de secar, pagando um valor adicional;

10 – Recompense seu pet: agora você pode elogiar e fazer carinho no seu companheiro, como forma de recompensá-lo pelo comportamento dele no banho.

Cuidados importantes para o Pet Wash

Ao adquirir o serviço de Pet Wash, o tutor poderá fazer uso do espaço por 60 minutos, sendo permitido no máximo 10 minutos de atraso.

Todos os cachorros devem utilizar a guia de contenção ou permanecer na coleira com guia durante o período do banho. O tutor é responsável por supervisionar seu pet e também certificar-se de que ele está seguro antes de começar o processo.

Cães e gatos com pulgas e infestação de carrapatos não podem fazer uso do serviço. Além disso, caso o bichinho esteja com tosse, espirro, vômito ou diarreia, é importante procurar um médico-veterinário para a segurança de todos.

O que seu pet precisa em um único lugar

Agora que você já sabe como aproveitar o Pet Wash com seu filho de quatro patas, é só agendar um horário com o pessoal da HiperZoo.

Mas se você preferir, o pet center também disponibiliza o serviço de banho e tosa, com profissionais experientes para cuidar do seu cãozinho.

Diferente de tudo que você já viu, a HiperZoo é o maior pet center da capital paranaense, com 3 lojas e um e-commerce: Hiperzoo Bacacheri, Hiperzoo Shopping Curitiba, Hiperzoo Parolin.

Em uma única parada na loja HiperZoo, você pode resolver tudo que precisa para seu bicho de estimação, seja ele um cachorro ou uma cobra, sem precisar ir em outro lugar, com muito mais conforto e praticidade.

O pet center oferece loja com mix completo de produtos, farmácia veterinária, estética animal e Pet Wash (você mesmo pode dar banho no seu cãozinho, com a estrutura de um pet shop), além de uma boutique com roupas, caminhas e outros itens para o conforto e dia a dia do animal.

Além disso, nas lojas HiperZoo, o cliente e seus bichinhos têm à sua disposição uma estrutura completa para seu conforto.

São mais de 24 mil produtos e serviços do mercado nacional e internacional, além das melhores marcas, líderes em sua categoria, para você.

Agora que você já conhece os benefícios do banho para seu pet, que tal agendar um horário no Pet Wash ou no banho e tosa do HiperZoo?