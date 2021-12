Os felinos são apegados à rotina e, por isso, qualquer mudança pode provocar problemas emocionais

Ele não precisa enfrentar o trânsito todos os dias, nem tem preocupação com contas para pagar, mesmo assim, sua bolinha fofinha de pelos está estressada. Pois é, seu gatinho também está suscetível a esse estado.

Bastante apegados à rotina e, por isso, sensíveis a mudanças, os gatos estão mais sujeitos a desenvolverem problemas emocionais.

Apesar de ostentarem a fama de ter uma personalidade mais forte, os bichanos também conseguem ser carinhosos e divertidos. Mas então, por que eles ficam nervosos?

O que pode causar estresse nos gatos?

Essa é uma boa hora para “assumir” o lugar do seu amiguinho. Então, experimente analisar a situação do ponto de vista dele.

Você gosta de receber amigos em casa? Lembre-se que é uma nova pessoa, com cheiro diferente, interrompendo a rotina do seu gato.

Outra situação capaz de provocar estresse nos felinos é a presença de um novo animal de estimação ou bebê, construções e reformas, mudança de casa e outras alterações gerais na rotina deles.

Como identificar um problema de temperamento?

Fique atento, pois os gatos demonstram estresse de várias maneiras.

Perda de apetite: eles tendem a parar de comer e perder peso consideravelmente.

Estereotipias: os bichanos estressados desenvolvem comportamentos compulsivos e repetitivos, como lambidas em excesso, ingestão de objetos não comestíveis, morderem-se, entre outros.

Agressividade: com outros animais e com seus tutores.

Marcação de território: os gatinhos marcam o território descontroladamente, assim, arranham móveis ou se esfregam nas paredes e objetos.

Perda de pelo: acontece de forma mais comum que a habitual e tem a ver com a queda de defesa e aumento do nervosismo.

Alteração da higiene: os gatos tendem a ficar obcecados com a limpeza, com lambedura excessiva e, por isso, podem perder pelos nessas áreas. Quando não acontece isso, eles descuidam da higiene, fazendo as necessidades fora da caixinha.

Doenças frequentes: o estresse pode abalar o sistema imunológico do seu bichinho e, por isso, ele pode desenvolver algumas patologias.

Miados insistentes: essa é uma forma deles se comunicarem e quando a mensagem não é captada, eles insistem com miados altos para demonstrar que algo está incomodando.

Escolha um arranhador para aliviar o estresse do seu amigo bigodudo!

Como ajudar seu gatinho estressado?

Ofereça objetos confortáveis e divertidos para seu gatinho, como tocas e brinquedos. | Foto: Shutterstock

Você quer o melhor para o bem-estar do seu amiguinho e, por isso, quando ele demonstra nervosismo de forma constante, vale a pena procurar a ajuda de um veterinário.

O pet shop curitibano HiperZoo separou algumas dicas para ajudar os tutores a desestressarem os bichanos.

Deixe o ambiente calmo:

Gato estressado fica em alerta e, com isso, ele pode interpretar como perigo qualquer movimento e ruído. Vale a pena minimizar os sons do ambiente.

Além disso, luzes fortes também podem ser estressantes. A baixa luminosidade vai agradar o seu peludo.

Tranquilize seu gatinho:

Por mais que você deseje abraçar seu bichano para tentar acalmá-lo, tenha paciência. A melhor coisa a fazer quando perceber a agitação e o nervosismo dele é aguardar tudo ficar calmo.

Tocar no gato em um momento de estresse pode deixá-lo ainda mais irritado.

Ofereça itens confortáveis e desestressantes:

Seu amiguinho agitado gosta de segurança e precisa sentir que está tudo bem. Para isso, invista no conforto dele com pequenas tocas e caminhas.

Além disso, os gatos podem ficar entediados e desenvolver problemas comportamentais. Não esqueça que, por natureza, eles adoram caçar, então envolva-os em brincadeiras.

Ofereça alguns brinquedos estimulantes, como varinhas com penas e bolinhas, ratinhos e cordinhas, além de arranhadores.

Catnip e feromônios:

Em lojas especializadas, como a HiperZoo, o tutor encontra vários produtos para ajudar a desestressar os bichanos, como o catnip e os feromônios.

A conhecida erva-de-gato tem ação diferente em cada gato. Os mais nervosos vão ficar calmos e os mais tranquilões vão ganhar energia.

Por isso, vale a pena oferecer brinquedos e arranhadores com catnip para seu amiguinho. Você também pode espalhar a erva nos ambientes onde ele mais fica.

Outra solução para desestressar os gatinhos é através do uso de feromônios. Esses compostos emitem sinais para os bigodudos e, assim, ajudam a evitar xixi no lugar errado, agressividade ou outros problemas comportamentais.

Acompanhamento veterinário:

É fundamental contar com a ajuda de um especialista, pois sinais de estresse no seu gatinho podem indicar alguma doença.

O médico-veterinário é quem poderá investigar, através de exames, acompanhar a evolução e receitar o tratamento adequado para cuidar do bem-estar da sua bolinha de pelos.

