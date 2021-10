Bafo canino intenso pode ser sintoma de doenças estomacais.

Você adora encontrar seu pet cheio de energia e feliz, balançando o rabinho e te enchendo de lambidas. Mas, às vezes, o momento de festa é interrompido por um odor desagradável que vem da boca do seu cachorro.

Alguns tutores não dão tanta atenção ao mau hálito de seus bichinhos, entretanto, a saúde bucal é importante para a qualidade de vida do animal.

Na maioria dos casos, o bafo forte do seu cão é o principal sintoma de doença periodontal, capaz de ocasionar ainda a perda dos dentes, inflamações renais, cardíacas e hepáticas.

Por representar muito mais do que um cheiro desagradável, o mau hálito canino merece atenção especial dos tutores e este conteúdo é justamente para ajudar você a identificar e prevenir problemas com a saúde bucal do seu bichinho.

O que pode causar mau hálito no cão

Não sei se você sabe, mas os cães também precisam escovar os dentes. Inclusive, a falta de escovação é uma das principais causas desse tipo de problema.

Durante o dia, o animal ingere resíduos capazes de ficar acumulados por longos períodos na boca, principalmente os cachorros em contato maior com a rua e os que vivem em ambientes abertos, como quintais. Isso ajuda no desenvolvimento do mau hálito.

Além disso, a falta de escovação favorece a formação de tártaro (dentes amarelados), um dos grandes inimigos da saúde bucal do seu pet. E, também, o mau hálito canino pode ser consequência de alguma doença infecciosa.

Outro problema capaz de resultar no mau cheiro da boca dos cãezinhos é a gengivite. Na maioria das vezes, a gengiva do bichinho fica avermelhada, podendo ficar roxa e sangrar, principalmente entre os dentes.

Mas esses não são os únicos problemas que podem gerar alteração no odor da boca. Algumas doenças estomacais, renais e até no fígado também podem.

Nesse caso, o pet apresenta ainda outros sintomas, como vômito, diarreia, seletividade na hora de comer e excesso de salivação.

Conheça agora os serviços que o HiperZoo tem para cuidar da saúde do seu pet!

5 dicas para combater o mau hálito no cachorro

Uma das principais formas de prevenir o mau hálito é mantendo a escovação dos dentes do cão.| Shutterstock

Se o seu amiguinho de quatro patas está com mau hálito, é preciso levá-lo para ser examinado por um médico-veterinário. Mas você pode adotar algumas atitudes importantes para a saúde bucal do seu animal de estimação.

Escove os dentes do seu peludo:

Uma das principais formas de prevenir o mau cheiro na boca do seu pet é a escovação dos dentes. Nesse caso, o creme dental e a escova são adequados para a espécie.

Por isso, é importante acostumar seu cão com a higiene bucal. Com seu dedo indicador, você pode começar massageando aos poucos a boca dele, com movimentos circulares.

Esse processo é fundamental para a saúde do animal, pois quando os dentes são escovados com frequência, os resíduos causadores de mau hálito não conseguem progredir.

Combate ao tártaro:

Caso o seu bichinho já esteja com acúmulo de tártaro, a escovação frequente não é suficiente para resolver o problema, sendo necessário consultar o veterinário para que ele proceda com a retirada das placas de tártaro.

Brinquedos e petiscos especiais:

Alguns ossinhos, sprays e até brinquedos podem ajudar seu cãozinho a limpar os dentes e, assim, manter a qualidade da saúde bucal.

A alimentação é importante:

Uma boa alimentação não é apenas importante para saciar a fome do seu bichinho, mas também para cuidar da saúde dele, inclusive a bucal.

Dessa forma, as rações secas são as melhores opções, pois os grãos conseguem tirar consideravelmente o acúmulo de tártaro e placas bacterianas.

Leve seu peludo regularmente ao médico-veterinário:

As consultas periódicas são importantes para prevenir problemas de saúde e manter a qualidade de vida do seu pet.

Apenas um especialista tem condições de avaliar problemas e determinar o tratamento mais adequado para restabelecer o bem-estar do seu bichinho.

Tudo que você precisa para a qualidade de vida do seu pet em um único lugar

O bafo no animal é normal quando menos intenso, já que os cachorros não escovam os dentes após as refeições como nós fazemos. Mas se o odor é frequente, toda atenção é necessária.

O cuidado com a higiene bucal, combinado com visitas regulares ao médico-veterinário, é importante para manter a saúde e bem-estar do seu peludo.

No HiperZoo, você tem tudo que precisa para prevenir o mau hálito e outros problemas com o seu filho de quatro patas.

Diferente de tudo que você já viu, o maior pet shop de Curitiba tem 3 lojas físicas e um e-commerce: no Bacacheri, Shopping Curitiba e no Parolin.

O HiperZoo tem loja com mix completo de produtos, farmácia veterinária, estética animal e Pet Wash (você mesmo pode dar banho no seu cãozinho, com a estrutura de um pet shop), além de uma boutique com roupas, caminhas e outros itens para o conforto e dia a dia do animal.

Acesse aqui o e-commerce do HiperZoo e garanta o que é necessário para prevenir a presença de mau hálito no seu pet.