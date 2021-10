Não importa a idade do seu pet, você é capaz de ensiná-lo a fazer as necessidades no tapete higiênico.

Se você tem um cãozinho, sabe o quanto é importante ensiná-lo a fazer as necessidades no local certo. Afinal, ninguém gosta de chegar em casa e encontrar uma poça de xixi bem no meio da sala.

Para muitas pessoas isso é um grande desafio e, se esse é o seu caso, a boa notícia é que é possível treinar seu pet, independente da idade dele.

Pode ser uma casa com quintal ou até mesmo um apartamento, não importa, com paciência e algumas dicas, você consegue ensinar seu amigo peludo a fazer xixi no lugar específico.

Por que o seu cachorro faz as necessidades no local errado?

Uma das queixas mais comuns dos tutores sobre seus cães diz respeito ao xixi e cocô em lugares inapropriados. Antes de qualquer coisa, não esqueça que eles não nasceram sabendo usar o tapete higiênico.

Diferente dos gatos, que por instinto natural aprendem a usar a caixa de areia, os cachorros precisam ser ensinados. Caso contrário, qualquer canto longe de sua vasilha de ração poderá servir para aliviar. Sendo assim, seja paciente.

Confira alguns motivos para o xixi fora do lugar:

1 – Demarcar território

Os peludos, principalmente os machos, gostam de deixar claro quem domina aquele espaço e a forma de fazer isso é demarcando o território com um belo xixi. Mas as fêmeas também podem fazer isso, sobretudo as não castradas.

2 – Cachorro eufórico

Algumas vezes, a felicidade é o motivo que leva seu amiguinho a fazer as necessidades em qualquer lugar. Basta ele ficar muito eufórico e excitado para não conseguir controlar a bexiga.

3 – Ansiedade

Alguns pets são mais apegados a seus tutores e, por isso, quando ficam sozinhos em casa, ficam ansiosos pela separação, podendo fazer xixi no lugar errado.

4 – Chamar atenção

Você sabia que seu filho de quatro patas pode estar com ciúmes, querendo chamar sua atenção? Ele, então, resolve fazer isso aliviando suas necessidades em todo canto.

5 – Problemas de saúde

Aqueles cãezinhos que, de repente, deixam de fazer as necessidades no lugar correto, podem estar com algum problema de saúde, como infecção urinária ou diabetes. É importante ter atenção e procurar um veterinário.

Como educar o cãozinho?

Tenha paciência durante o período de adaptação do cãozinho. Ele ainda poderá fazer xixi no lugar errado.| Foto: Shutterstock

Quando o cachorro chega em um novo lugar, seja após a mudança de casa ou um filhote que acabou de se separar da mãe, ele precisa passar por um período de adaptação.

Sendo assim, com um pouco de paciência, algumas dicas e prática, você acaba ensinando para ele onde é o “banheiro”.

Estabeleça uma rotina para a alimentação dele:

Tudo começa com a alimentação. Isso porque, com base na quantidade de vezes e nos momentos que seu pet come todos os dias, você consegue prever a hora das necessidades.

Se você tem um filhote, esse intervalo entre a comida e o xixi e cocô é bem rápido, quase instantâneo. Se o cão for adulto, pode levar de 15 a 30 minutos para acontecer a digestão completa.

Se você costuma levar seu pet para passear, ele pode segurar a vontade para fazer na rua.

Determine um cantinho para ele

Pode ser a área de serviço, a varanda ou qualquer outro lugar que você ache adequado, o importante é escolher um local fixo para seu amiguinho fazer suas diferentes necessidades. Isso é fundamental para a adaptação dele.

Nesse local, coloque o tapetinho higiênico, as vasilhas de comida e água e a caminha do seu cão. Mas lembre-se: é preciso ter uma distância considerável entre a área do xixi e do alimento.

Dessa forma, você conseguirá ajudá-lo a entender o conceito de lugar certo para cada uma das atividades dele. Também é importante fazer companhia ao seu cachorro nos primeiros dias, para ele não achar que está sendo castigado ao ficar preso naquele espaço.

Então, quando ele fizer tudo, pode liberá-lo para interagir com os outros cômodos da casa e se divertir muito com você.

Use reforços positivos para incentivar

Lembra que alertamos sobre a importância de ter paciência durante esse processo de adaptação? Então, caso seu bichinho ainda faça xixi ou cocô no lugar errado algumas vezes, faz parte.

Por isso, é fundamental não brigar com ele e recompensá-lo com um petisco ou carinho quando ele acertar. Dessa forma, seu cãozinho vai aprender com mais facilidade, pois vai associar as necessidades no tapetinho a algo positivo.

