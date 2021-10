Os pelos de cães e gatos nem sempre são suficientes para protegê-los do frio. Por isso, é importante ter alguns cuidados.

Quando as temperaturas estão mais baixas, seu pet necessita de cuidados especiais. Não pense que a pelagem do seu bichinho é suficiente para deixá-lo confortável e seguro no inverno.

Apesar dos pelos, cães e gatos sentem frio e, assim, ficam vulneráveis ao surgimento de algumas doenças, como as respiratórias, e agravamento de outras, como no caso das dores articulares.

Por isso, é importante ter atenção ao aparecimento de alguns sintomas, como secreção nasal e ocular, tosse, falta de apetite, abatimento, dificuldade para levantar e para andar.

Em situações assim, é importante levar seu bichinho para uma avaliação com o médico-veterinário.

Mas saiba que existem algumas dicas para ajudar você a cuidar do seu pet no frio e, assim, prevenir problemas de saúde, como a gripe e a dermatite. Confira!

Como saber se o seu bichinho está com frio

Quando as temperaturas caem, as patas, o focinho e as orelhas do seu bichinho ficam mais gelados. Além disso, ele pode sentir tremor no corpo, ficar mais dorminhoco e com movimentos mais lentos.

Quando estão com frio, os pets também podem ficar deitados mais encolhidos (eles juntam as patinhas e recolhem o rabo) e procurar cantinhos específicos para se aquecerem.

Mantenha seu animal aquecido

Para aliviar o desconforto do seu animal de estimação quando as temperaturas caem, coloque-o dentro de casa, principalmente no período da noite.

Se não for possível fazer isso, tente oferecer a ele um cantinho quente e confortável, para protegê-lo da chuva e do sereno. Vale a pena colocar um cobertor, tapete ou um edredom na casinha ou cama.

Outra forma de manter seu gatinho e cachorrinho aquecidos é colocar roupinhas neles. Elas não servem apenas para deixá-los mais fofos.

Sendo assim, evite roupas que limitem os movimentos do seu amiguinho e com penduricalhos, que podem ser ingeridos e provocar obstrução intestinal.

Escolha os horários certos para passear

Evite passear com seu bichinho nas horas mais frias, com rajadas de ventos mais fortes. Sair com seu cachorro nos dias gelados pode ser bastante desconfortável para ele.

Além disso, o vento pode ocasionar o surgimento de otites. Por isso, é preciso passear nos horários com temperaturas mais amenas.

Nas horas mais quentes do dia, seu amiguinho estará mais disposto para brincar com você.

Cuidados importantes na hora do banho

É importante secar bem os pelos, pois a umidade ajuda no desconforto do frio. | Foto: Shutterstock

Você sabia que a temperatura corporal dos cachorros chega a ser até 3 ºC acima da nossa, ou seja, entre 38 ºC e 39 ºC? Dessa forma, ela só é alterada quando eles praticam alguma atividade física, estão doentes ou quando tomam alguma medicação.

Saber disso é fundamental antes de colocar seu animal de estimação no banho, já que para eles a sensação de frio ou calor é diferente da nossa.

Por isso, a água precisa ser morninha e o ideal é fazer a higienização do seu pet nos dias mais quentes.

Outro momento importante é a secagem e, no inverno, a atenção precisa ser ainda maior, pois fica mais difícil para os pelos secarem naturalmente. Além disso, a umidade ajuda no desconforto provocado pelo frio.

Alimentação pode ajudar

Assim como nós, nossos amiguinhos de quatro patas ficam mais gulosos no inverno. Aliás, a alimentação pode ajudá-los a enfrentar melhor as baixas temperaturas.

Isso porque as calorias contribuem para manter os corpinhos mais aquecidos. Sendo assim, talvez seja preciso aumentar a quantidade diária de ração. Mas não faça isso sem consultar o veterinário.

