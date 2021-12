Uma alimentação equilibrada e nutritiva é fundamental para a saúde e longevidade do seu pet

A alimentação influencia diretamente na qualidade de vida dos pets. Por isso, mais do que escolher uma ração capaz de agradar o paladar do seu amiguinho, você precisa considerar qual é mais indicada para o desenvolvimento dele.

A primeira coisa a atentar é se a ração vai suprir as necessidades do seu bichinho. Assim como nós, eles precisam ter uma alimentação equilibrada e balanceada, com nutrientes, vitaminas, minerais, gorduras e níveis de umidade necessários.

Além disso, é importante entender que a comida não serve apenas para saciar a fome do seu cachorro ou gato, isso é só uma parte do processo. Dependendo da sua qualidade, ela atua de forma positiva na saúde deles.

Talvez você esteja querendo saber, então, qual é a melhor ração para oferecer a seu pet em meio a tantas opções. Afinal, é mais indicada a natural ou a tradicional?

Qual a diferença entre ração natural e ração normal?

Também conhecidas como comuns, as rações normais são produtos balanceados, mas a qualidade da proteína utilizada é inferior.

Os pets vivem bem com elas, mas é necessário ingerir um volume bem maior para conseguir a quantidade necessária de nutrientes.

Já a ração natural tem em sua composição uma quantidade significativa de ingredientes de origem animal, cereais integrais, além de minerais, vitaminas, vegetais e frutas.

Ela não possui alimentos transgênicos (geneticamente modificados), corantes ou aromas artificiais.

Comida de qualidade

A boa alimentação é essencial para promover a longevidade do seu amiguinho. Por isso, é fundamental oferecer uma ração saudável, nutritiva e apropriada para seu cachorrinho ou gatinho.

Elas são produzidas para ajudar a mastigação, digestão e nutrição dos pets. Dessa forma, são feitas com todos os elementos essenciais para a saúde deles.

E se você acha que, por serem industrializadas, as rações são prejudiciais para os animais, está na hora de abandonar esse pensamento. Mas é importante escolher uma marca de qualidade e o tipo de ração recomendada para seu bichinho.

Ração super premium

Foto: Shutterstock

Não temos mais dúvidas de que nossos bichinhos de estimação fazem parte da família e, por isso mesmo, assim como nós desejamos ter um estilo de vida mais equilibrado e saudável, eles também merecem.

Nesse sentido, as rações naturais vêm ganhando cada vez mais espaço entre os tutores e não é à toa, pois essa é uma excelente opção de alimentação para seu amigo.

Considerada uma ração super premium, esse tipo de alimento segue exigências rigorosas de controle de qualidade, equilíbrio de ingredientes e costuma ser feito com produtos um pouco mais nobres.

Composição da ração natural

Cada um dos três grupos de ingredientes presentes nesse alimento promove um benefício específico e, com isso, tem papel importante para o bem-estar do seu pet.

Frutas e vegetais:

Essa é uma dupla poderosa para a saúde do seu animal de estimação. Isso porque ela oferece vitaminas, minerais e antioxidantes naturais (substituindo o BHT e BHA), que ajudam seu filho de quatro patas a viver melhor e por mais tempo.

De origem animal:

Seu amiguinho também precisa consumir proteína em sua dieta, por isso, a presença de grandes quantidades de carnes selecionadas no processo de produção das rações naturais garante a dose certa para eles.

Algumas receitas possuem frango, salmão, cordeiro e peru, que fornecem aminoácidos e ácidos graxos essenciais, como ômega 3 e 6, responsáveis por melhorar a saúde da pele e pelagem animal.

Cereais integrais:

Essa é a classe de ingredientes que vai ajudar o trânsito intestinal do seu bichinho. O arroz integral, a cevada, as fibras e a aveia presentes na receita favorecem a melhor absorção dos nutrientes, além de adequar a formação das fezes.

Necessidades nutricionais

Você não pode esquecer que seu pet tem diferentes necessidades nutricionais ao longo das fases da vida dele, assim como também quando eles têm algum problema de saúde ou são castrados.

Por isso, é fundamental oferecer a ração correta para seu amiguinho e na proporção ideal, seja ela do tipo normal ou natural.

Quando você optar por introduzir uma ração diferente na dieta do seu cãozinho ou gatinho, faça a troca de maneira gradativa, com orientação do médico-veterinário.

