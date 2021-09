O kit profissional básico deve ser pensado para facilitar a rotina de trabalho. Confira algumas sugestões.

Ter uma maleta de ferramentas profissional completa é essencial para o trabalho do pedreiro. Afinal, nada pior do que precisar de um utensílio fundamental no meio de um serviço e não ter o item ao alcance das mãos, não é verdade?

O kit básico para obras conta com alguns objetos versáteis, que podem ser usados para várias finalidades em todas as etapas da reforma ou construção.

Preparamos uma lista com dez sugestões de ferramentas que não podem faltar no seu equipamento. Confira:

Martelo unha

É o modelo mais popular de martelo, que tem uma das extremidades da cabeça levemente curvada. Sua função é fixar e arrancar pregos de vários tamanhos das paredes.

Com o lado da “unha”, também é possível usar a ferramenta para abrir tampas de madeira ou arrancar tábuas já pregadas. Para isso, é só realizar o mesmo encaixe e movimento que seria feito utilizando um pé de cabra. Simples, fácil e rápido.

Marreta

Embora exista em diversos tamanhos, de modo geral, a marreta é um objeto maior e mais pesado que um martelo, graças a sua cabeça produzida em ferro. O cabo feito de madeira também exige um pouco mais de força para o manuseio.

Toda essa resistência tem propósito. A função desse utensílio é quebrar revestimentos duráveis, incluindo estruturas de concreto e pedra.

Carrinho de mão

É indispensável para carregar areia, terra, tijolos e outros itens pesados, ou que precisem ser levados em grandes quantidades.

Na hora da compra, prefira sempre os modelos com caçamba metálica reforçada, que tendem a durar mais e aguentar impactos. Os pneus também precisam ser de boa qualidade.

Alicate universal

O alicate é uma das ferramentas que pode ser utilizada para múltiplas funções. É essencial para manusear parafusos e cortar e dobrar fios elétricos.

Serrote

Também chamados de serra, podem ser utilizados para cortar madeira, MDF, plástico e metal.

O que vai definir as possibilidades oferecidas pelo produto é a qualidade e o formato da lâmina. O número de “dentes” também influencia na precisão do corte. Antes de tomar sua decisão, converse com o vendedor e tire todas as suas dúvidas para fazer a melhor escolha, de acordo com suas necessidades.

Trena

Conhecida em algumas localidades como fita métrica, a trena é usada para medir tamanhos e distâncias. Para uso profissional, a recomendação é escolher um modelo que tenha pelo menos 15 metros.

Esquadro

O esquadro de pedreiro é indispensável para medir os ângulos de trabalhos com alvenaria e aplicação de revestimentos. É utilizado nos cantos de terreno e registra as medidas em graus.

Balde

Esse item é realmente básico, não é mesmo? Uma boa dica é investir nos produtos feitos em metal ou plásticos mais reforçados. Os modelos com capacidade para 12 litros são os mais indicados para dar conta das necessidades de uma obra.

Bandeja

Também chamadas de masseiras ou caixas de massa, as bandejas são ideais para misturar tintas e argamassa, facilitando o seu trabalho. Para um investimento inicial, as opções que comportam 20 litros atendem às necessidades.

Desempoladeira

Esse instrumento pode ser encontrado com estrutura feita em aço ou madeira. É usado depois da aplicação do reboco, para assegurar que a superfície fique com um acabamento lisinho e regular, sem falhas.

Colher de pedreiro

A ferramenta, que você também pode encontrar por aí atendendo pelo nome de espátula, é usada para aplicar e espalhar a argamassa nas superfícies. Além disso, também pode ser utilizada para quebrar e posicionar tijolos, deixando o resultado final reto e alinhado.

Bônus: para facilitar o revestimento

Se existe algo que você precisa levar para todas as obras em que trabalhar, é o contato da HM Rubber, uma indústria de revestimentos tecnológicos que possibilita a simplificação de procedimentos técnicos na impermeabilização de diferentes interfaces seja em telhados, construção civil ou no agronegócio. A tecnologia da empresa também utiliza utiliza borracha líquida com nanotecnologia.

Com tudo isso, as construções ficam mais resistentes, sem infiltrações ou ferrugens.

Para saber mais sobre os produtos técnicos que estão transformando a construção civil, clique aqui e conheça a inovação da HM Rubber!