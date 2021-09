Além das cores, tinta utilizada e revestimento aplicado podem ajudar a tornar qualquer imóvel mais agradável.

Em reformas residenciais, a etapa de pintar a casa costuma ser um dos momentos que mais desperta o envolvimento dos moradores. A principal motivação é o fator estético — todo mundo quer ter cômodos bonitos, que reflitam a personalidade de todos os integrantes da família.

No entanto, um bom pintor sabe bem que a função das tintas vai muito além do visual. Uma das utilidades do processo é o poder de regular a temperatura do imóvel. Uma residência que seja muito quente ou muito fria pode se beneficiar de algumas mudanças básicas na escolha dos produtos aplicados nas paredes.

Confira algumas dicas para usar cada demão a favor da sua reforma.

Cores

A importância das cores para definir a temperatura de cada ambiente é pauta constante das revistas e programas de TV que discutem decoração. Por isso, é possível que você já tenha ouvido falar disso por aí.

De modo geral, a regra é que tons mais escuros refletem pouca luz, o que leva à retenção de calor. Já as tonalidades claras têm o efeito contrário, deixando o espaço mais gelado. O preto e o branco representam os extremos dessa relação.

Portanto, se uma casa tem as clássicas paredes brancas, apostar em uma cor intermediária pode ajudar a intensificar a sensação de aquecimento.

Em residências com paredes escuras, uma boa dica é pintar o teto de um tom claro. Essa pequena iniciativa já contribui para amenizar o problema.

Tipos de tinta

O produto escolhido para a revitalização do cômodo também interfere no quão frio ou quente é o imóvel.

A tinta acrílica, por exemplo, é uma boa escolha para famílias que estejam sofrendo com a impressão de que é inverno o ano inteiro. Também conhecida como tinta látex, essa opção é composta por resinas impermeáveis, que reduzem o impacto da umidade e, portanto, ajudam a esquentar o ambiente.

As tintas epóxi e emborrachada são outras possibilidades para quem gostaria de subir a sensação térmica da casa em alguns graus.

A escolha do tipo de tinta influencia o resultado final.

Aplicação de impermeabilizante

Hoje, o mercado dispõe de uma série de revestimentos impermeáveis de fácil aplicação, que podem ser aplicados em apenas duas demãos e ainda permitem pigmentações e pinturas depois de “curados”, sem prejuízos estéticos.

A HM Rubber é uma das grandes referências do setor em nível nacional. A marca desenvolveu várias linhas de produtos exclusivos feitos a partir da borracha líquida, um material de vedação ultratecnológico que garante proteção contra o desgaste natural do tempo, causado por umidade ou fenômenos climáticos.

Para regular a temperatura dos cômodos, uma das dicas principais é o HM Impertech Parede. No entanto, o catálogo da marca dispõe de várias opções para impermeabilizar todos os cômodos, inclusive os banheiros, que podem ser reforçados com o HM Selante de Borracha Líquida.

As soluções impermeabilizantes da HM Rubber vão encantar seus clientes e valorizar muito seus serviços.