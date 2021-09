A famosa lona preta ficou no passado. Conheça soluções modernas e eficientes para preservar a estrutura da sua casa.

Relativamente comum na região Sul em algumas épocas do ano, a chuva de granizo é o pesadelo de muitas famílias. As pedras de gelo geralmente vêm acompanhadas de muita água e ventos fortes, comprometendo a estrutura das casas.

Um dos grandes medos de quem atravessa essas tempestades é referente aos telhados. Com o impacto da precipitação, telhas e lajes podem ceder, provocando danos que causam arrepio na espinha.

Para deixar seu imóvel mais protegido, preparamos uma lista com algumas dicas que podem evitar prejuízos sérios. Confira:

Escolha o material do telhado com sabedoria

Antes de mais nada, é importante destacar que a matéria-prima das suas telhas ajuda a reduzir o impacto do granizo, mas não resolve o problema totalmente.

Em todo caso, se você estiver reformando ou construindo seu imóvel, vale investir nos produtos feitos em PVC. Esse tipo de plástico é mais resistente e difícil de trincar. Os modelos em concreto também tendem a performar bem nos momentos críticos.

As telhas lisas, por sua vez, representam um risco maior, já que são mais suscetíveis a rachaduras se forem atingidas com força.

Uma dica ecológica e moderna é apostar nos telhados verdes. Essa opção consiste em aplicar camadas de vegetação sobre o teto, deixando um visual bonito, acolhedor e que ainda evita que a residência seja danificada pelo gelo.

No entanto, para que o telhado verde apresente o resultado desejado, é necessário que o especialista responsável pela instalação utilize um impermeabilizante de alta qualidade. Esse produto será aplicado em uma camada abaixo da grama, e é o que vai assegurar a absorção total da água que cair em dias de chuva.

Na hora de agendar a instalação da estrutura, solicite a aplicação da linha Impertech, produzida com exclusividade pela HM Rubber. Esse revestimento é feito a partir de borracha líquida, matéria-prima que garante vedação absoluta para proteger sua casa da umidade.

Clique aqui e saiba mais sobre as criações da HM Rubber

Lona preta é apenas paliativo

A lona preta é uma opção tão popular para evitar os prejuízos causados pelo granizo que até mesmo a Defesa Civil distribui esse tipo de cobertura em dias críticos.

Em um momento de urgência, é verdade que a lona esticada pode frear o avanço das pedras e impedir incidentes mais graves. No entanto, trate essa possibilidade como um último recurso, e não como a única barreira de proteção para sua família.

Se sua casa já tem histórico de sofrer com as tempestades, vale deixar um exemplar guardado para emergências. Se possível, prefira os modelos feitos de PVC.

Invista em reforços

É sempre melhor prevenir do que remediar. Hoje, o mercado conta com uma série de soluções modernas que deixam seu telhado mais protegido contra qualquer tipo de estrago. Boa parte desses produtos tem um excelente custo-benefício e pode ser aplicada de maneira fácil e rápida, sem necessidade de embarcar em grandes reformas.

Atualmente, uma das melhores opções à disposição nas prateleiras é o HM Impertech Telhado, uma borracha líquida que, quando aplicada, forma uma membrana elástica. Sua composição química proporciona alta aderência às superfícies, garantindo um acabamento discreto e bonito.

No dia a dia, o produto vai aumentar a vida útil do seu telhado, protegendo a casa do granizo e das tempestades com muita eficiência. Para se ter uma ideia, esse impermeabilizante resiste até mesmo à chuva ácida, ameaça crescente nas grandes cidades.

Chega de sofrer com medo do granizo. Clique aqui e descubra onde adquirir os produtos da HM Rubber perto da sua casa.