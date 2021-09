Atualmente, a construção civil conta com uma série de soluções com bom custo-benefício para acabar com o problema de uma vez por todas.

Viver com infiltrações em casa costuma ser um desconforto imenso para toda a família. O incômodo envolve várias questões. Geralmente, o primeiro impacto é visual, já que a umidade deixa marcas nas paredes e cria relevos grosseiros na pintura. No longo prazo, os outros problemas que vão aparecendo são ainda mais sérios.

A presença constante de água nos revestimentos influencia diretamente na temperatura do imóvel. Se você sente que os cômodos estão mais gelados nos últimos tempos, e que nem mesmo os dias de sol conseguem esquentar os ambientes, é possível que a infiltração seja responsável pela mudança.

Como se não bastasse, a casa úmida também pode pesar no bolso. Móveis e eletrodomésticos podem acabar estragando, causando um prejuízo considerável.

O cenário se torna favorável para o surgimento de ácaros, que se instalam em roupas, lençóis, tecidos e estofados, danificando as peças. Em casos extremos, as próprias paredes e o teto podem ceder, criando um risco sério para os moradores da residência.

Apesar de tudo isso, os efeitos mais preocupantes da infiltração não dizem respeito às perdas materiais. Um cômodo atingido pela umidade representa perigos graves para a saúde.

O mofo, tipo de fungo comum em casas que enfrentam o problema, é um vilão para o corpo humano. O contato constante com esse agente biológico pode provocar alergias na pele e nos olhos, além de causar doenças pulmonares. Quem já sofre com diagnósticos de asma, sinusite ou rinite tende a ser mais afetado.

Por todos esses motivos, a infiltração é uma urgência que deve ser priorizada para evitar dores de cabeça futuras.

Mas afinal, como resolver o problema?

HM Rubber oferece soluções para acabar com a infiltração de uma vez por todas

A HM Rubber vem se destacando no mercado de revestimentos impermeáveis. A marca foi a primeira em solo brasileiro a usar o grafeno, um tipo de borracha líquida de alta tecnologia que protege vários tipos de superfícies.

No catálogo da empresa existem diversas opções para solucionar infiltrações que podem ser utilizadas, dependendo das causas do problema. Um dos destaques da casa é o exclusivo HM Rubber Roofing T400, indicado para imóveis em que a fonte da umidade está no teto.

O produto foi criado para reforçar a emenda das telhas e realizar um procedimento indispensável chamado calafetação. Esse processo consiste na vedação do telhado, impedindo que ar e líquidos vazem para outras partes da residência.

Já para prevenir o aparecimento do mofo nas paredes, a dica é o HM Impertech Parede, que faz com que a estrutura da sua casa não seja afetada pela umidade e ainda evita a corrosão a longo prazo.

Além de altamente eficientes, as criações da HM Rubber também foram pensadas para serem aplicadas com facilidade. Alguns rótulos da marca podem, inclusive, ser pulverizados com tecnologia airless, mesma técnica usada para pintar fachadas.

Os produtos ainda asseguram resistência UV, que evita o desgaste mesmo com a exposição constante ao sol e outros fenômenos climáticos. Esse detalhe também torna as manutenções mais espaçadas e faz com que a impermeabilização possa durar de 15 a 25 anos.

