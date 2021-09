Impermeabilizante da HM Rubber, usado em várias obras importantes da região Sul, pode ser aplicada em reformas residenciais.

A Ópera de Arame é um dos pontos turísticos mais importantes de Curitiba. Inaugurado no início da década de 90, o belíssimo teatro cercado por um lago artificial já foi palco de grandes momentos culturais da história do município, como a peça de abertura da 1ª edição do Festival de Teatro da cidade e a comemoração oficial dos 300 anos da capital, em 1993.

Desde 2015, esse patrimônio de todos os paranaenses está mais protegido da ação do tempo. Agora, a estrutura está pronta para receber shows e eventos por muitos anos, com mais conforto e beleza para receber e encantar os visitantes.

Parte da responsabilidade por essa conquista é da HM Rubber, empresa de revestimentos que ofereceu uma solução exclusiva e altamente tecnológica para a revitalização desse espaço tão importante.

Como a borracha líquida protege a Ópera de Arame

A Ópera de Arame é dona de uma estrutura impressionante. A construção foi projetada com modernas tubulações produzidas em aço e chapas de policarbonato, que têm a sofisticação da transparência e, ao mesmo tempo, chegam a ser 250 vezes mais resistentes que o vidro comum.

A obra, assinada pelo renomado arquiteto Domingos Bongestabs, ficou pronta em impressionantes 75 dias. No entanto, com o passar dos anos, o teatro foi vítima de um desgaste natural.

O espaço fica em um local úmido e está diretamente exposto aos fenômenos climáticos. Na época da reforma, o sistema elétrico e as tubulações, ambos atingidos por fissuras e trincas sérias, representavam um risco para os frequentadores.

Foi neste ponto que a HM Rubber entrou em cena. Para uma reforma tão importante, a empresa selecionou um dos pontos altos de seu catálogo: o HM Impertech Gold, que está disponível para venda e também pode ser usado nas suas obras, tanto em construções residenciais quanto corporativas.

O produto é um impermeabilizante potente feito à base de borracha líquida. Sua fórmula foi feita para ter elasticidade de mais de 500% e uma aderência ótima a qualquer tipo de superfície. Com tecnologia de proteção UV que pode garantir mais de uma década de durabilidade, é a melhor opção para proteger as estruturas de corrosões.

Como se não bastasse, a aplicação ainda é facilitada. A secagem é rápida e o tempo entre demãos é, em média, de 4 horas.

HM Rubber está presente em várias obras importantes

A Ópera de Arame não é o único ponto estratégico de Curitiba a estar mais protegido graças a HM Rubber. Em 2014, a empresa marcou presença em outra melhoria importante para a capital: o revestimento do Centro de Treinamento do Athletico Paranaense, no bairro Umbará.

Na época, a reforma do espaço fazia parte dos preparativos para receber os jogadores que treinaram ali durante a Copa do Mundo. O desafio era impermeabilizar a fachada do prédio, para garantir que a chuva e o granizo não prejudicassem o revestimento e a pintura no longo prazo.

O produto escolhido para a missão foi o Impertech Borracha Líquida na cor cinza. A aplicação foi feita por meio de uma pulverização com sistema airless, mesma técnica usada por pintores. Ao todo, o processo durou apenas uma hora.

A borracha líquida da HM Rubber também foi a escolhida para a vedação da Usina Hidrelétrica de Itá, que fica na divisa entre Santa Catarina e o município de Aratiba, no extremo norte do Rio Grande do Sul.

O revestimento ajuda a prevenir o aparecimento de infiltrações e rachaduras, além de criar uma barreira contra a passagem de ar. Por todas essas características, a estrutura se torna uma fortaleza anticorrosiva.

