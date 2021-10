Universidade da Borracha Líquida é uma iniciativa da HM Rubber que pode te ajudar a conseguir novos clientes.

O arquiteto Lorenzo Cunegato conheceu os produtos da HM Rubber por meio de um amigo que abriu a própria empresa para prestar serviços de impermeabilização.

Os dois passaram a desenvolver alguns projetos juntos, e Lorenzo não demorou para perceber a alta qualidade do material. Foi pensando nas soluções que poderia oferecer para os clientes de seu próprio escritório que chegou à Universidade da Borracha Líquida (UBL), centro de treinamento que oferece capacitação para profissionais da construção civil.

O espaço funciona dentro da própria fábrica da HM Rubber, que fica em Pinhais, município da região metropolitana de Curitiba. As atividades são organizadas por alguns dos especialistas mais qualificados do setor e têm foco na borracha líquida, uma tecnologia de última geração em que a empresa é pioneira no mercado nacional.

A matéria-prima é um revestimento protetivo que pode ser aplicado em várias superfícies, incluindo fachadas, paredes, fundações, piscinas, telhados, caixas d’água e muito mais.

Sua fórmula é anticorrosiva e garante uma durabilidade única a qualquer estrutura, assegurando que os trabalhadores responsáveis pela mão de obra encantem seus clientes e não precisem voltar para refazer o serviço.

Nos treinamentos organizados na UBL, os participantes aprendem a aproveitar todas as qualidades únicas dos produtos da empresa da melhor forma possível. Entre os pontos abordados a cada encontro, estão:

As maneiras mais eficientes de aplicar a borracha líquida ;

; Técnicas, macetes e dicas para diferentes contextos e situações;

Como preparar o produto e medir a quantidade ideal para cada possibilidade de uso;

Como diagnosticar um problema estrutural em uma casa e saber que a melhor solução é a aplicação do revestimento.

Lorenzo, o arquiteto que chegou à UBL depois de ver com os próprios olhos como os produtos da HM Rubber faziam a diferença nos serviços do amigo, sentiu a diferença em seu dia a dia de trabalho depois de passar pela experiência.

“Foi uma oportunidade linda. Cresci muito, aprendi muita coisa e tive contato com profissionais que têm um conhecimento fantástico. Depois dessa formação, comecei a fechar alguns novos contratos com clientes. Com todas as vantagens que os produtos da HM oferecem, tive 100% de certeza que teríamos condição de atender a essa nova demanda”, conta ele.

A vivência de Lorenzo é muito semelhante à do pintor Juliano Alcântara, que passou por um dia inteiro de aprendizados na Universidade da Borracha Líquida. Ele, que chegou ao projeto com a intenção de se aprofundar nas variadas opções que compõem o catálogo da marca, se surpreendeu positivamente.

“A gente consegue absorver muita coisa. A metodologia é muito diferente de qualquer outra que encontramos no mercado. Eu particularmente recomendo muito não apenas o material, mas toda a experiência na UBL”, garante.

Como participar das capacitações na Universidade da Borracha Líquida?

Se você tem ou trabalha em uma empresa especializada em revestimentos impermeáveis, pode organizar um treinamento completo para toda sua equipe. Clique aqui e preencha o formulário para agendar.

Caso você preste serviços por conta própria, queremos ouvir falar de você! Clique aqui e converse com a gente. Entraremos em contato assim que uma nova data de capacitação for aberta no calendário.

Também existe a possibilidade de se tornar um aplicador certificado HM Rubber e obter várias vantagens na aquisição dos produtos da casa. Clique aqui e manifeste seu interesse, ou envie um e-mail para saraprado@hmrubber.com.br.