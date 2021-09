O telhado é uma parte fundamental para a proteção da casa. Por isso, qualquer reparo pede concentração dobrada.

Construir ou consertar um telhado é sempre uma tarefa que exige muita responsabilidade. Para trabalhar em um elemento fundamental para proteger qualquer imóvel e que, ainda por cima, é muito suscetível a danos, é preciso ter experiência para identificar as falhas e conhecimento para decidir qual é a melhor solução para o problema.

Confira algumas dicas preciosas para fazer reparos em telhados sem se estressar:

Cuidado com o manuseio das telhas

As telhas são materiais que exigem muita delicadeza durante a construção ou reforma de um telhado. Embora muitos profissionais ainda prefiram andar sobre a estrutura enquanto estão fazendo os reparos, esse não é o método mais indicado.

Se possível, providencie uma tábua de madeira e caminhe em cima dela durante o trabalho. Assim, você não corre o risco de danificar nenhuma telha, o que poderia favorecer o surgimento de infiltrações e falhas no resultado final. Andando sobre a ripa, você também reduz os riscos de acidentes, aumentando a sua própria segurança.

Antes de colocar a mão na massa e começar a montagem do telhado em si, deixe o material em algum lugar protegido de fenômenos climáticos, como sol e chuva. Dessa forma, as qualidades do material são preservadas.

Escolha um impermeabilizante durável

Hoje, existem muitas opções de impermeabilizantes no mercado. No entanto, antes de escolher a marca que vai te acompanhar nas obras, é importante verificar a qualidade do produto selecionado.

Coberturas que não sejam resistentes vão sofrer o impacto da corrosão em pouco tempo e podem contribuir para que a umidade danifique a estrutura do imóvel. Prefira sempre as opções comprometidas com proteção UV, uma propriedade que assegura que o telhado não vá ceder à ação do tempo.

Atualmente, uma das empresas mais confiáveis do mercado é a HM Rubber, conhecida por ter criado uma tecnologia própria para utilizar a borracha líquida como base de seus produtos.

Com aplicação fácil, o revestimento protetor da marca tem uma vida útil que pode ir de 15 a 25 anos, em média.

Clique aqui e conheça as soluções da HM Rubber.

Cuide da drenagem

A água é um dos grandes inimigos do telhado mal protegido. A falta de um sistema de tubulação bem feito pode causar um acúmulo de líquido sobre a estrutura da casa, provocando danos sérios.

Quando o escoamento não é feito da maneira certa, as consequências em longo prazo podem levar a prejuízos com perda de mobiliário e do próprio revestimento das paredes como consequência da umidade. Em casos mais graves, partes do imóvel podem até chegar a desmoronar.

A linha Impertech, da HM Rubber, é uma ótima escolha para fortalecer o telhado com uma vedação resistente e à prova d’água.

Com elasticidade que garante aderência a superfícies diversas e secagem rápida, que possibilita a aplicação da segunda demão em até 4 horas, essa é uma das soluções com o melhor custo-benefício do setor para melhorar a performance das telhas e impedir os danos causados por líquidos.

Clique aqui e saiba mais sobre os produtos da marca.

Prevenindo ou consertando infiltrações e goteiras

A HM Rubber criou algumas das soluções mais eficientes para consertar infiltrações que podem ser utilizadas, dependendo das causas do problema. A linha Roofing, por exemplo, foi pensada justamente para calafetar o telhado e criar uma camada impermeável que interrompa os vazamentos.

Altamente tecnológicas, as criações da HM Rubber trazem revestimentos que podem ser aplicados de maneira padronizada em qualquer parte da casa. Os produtos são anticorrosivos e possibilitam manutenções mais simples e espaçadas, sem retrabalhos para a mão de obra.

Gostou das dicas? Então, acompanhe as novidades da HM Rubber no Facebook da empresa. Acompanhando a página, você vai receber todas as novidades em primeira mão e saber como manter seu trabalho sempre simples, rápido e moderno.