Fundamental para aumentar a vida útil da construção, processo pode ser feito em vários momentos de uma reforma ou construção.

A impermeabilização é uma barreira protetora muito importante para qualquer tipo de construção. Esse processo é fundamental para evitar que a água se infiltre nas estruturas e leve transtornos para as pessoas que usufruem dos ambientes todos os dias.

Quando uma casa não está devidamente protegida contra a umidade, muitos problemas começam a aparecer. Entre as dificuldades, estão o acúmulo de mofo e a aparição de vazamentos e rachaduras que, no longo prazo, podem até mesmo fazer com que partes da residência acabem cedendo definitivamente.

Se você trabalha fazendo reparos ou aplicando esse tipo de produto, certamente já percebeu como a falta de um sistema impermeável de qualidade afeta a vida das pessoas e sobrecarrega a mão de obra de profissionais qualificados.

Confira algumas dicas sobre como realizar esse processo em diferentes etapas da obra:

Construção

Em um mundo ideal, a impermeabilização estaria presente desde as primeiras etapas do projeto. Embora o procedimento seja indispensável para entregar um trabalho durável e de qualidade, a aplicação de produtos que protegem a infraestrutura nem sempre está prevista no orçamento.

A vedação pode ser feita ainda na etapa da fundação. Para isso, é possível misturar aditivos impermeabilizantes à argamassa e elaborar sapatas que inviabilizem a entrada de água nas estruturas da construção.

Laje

Confiar somente no concreto não é a maneira mais segura de bater uma laje. Essa parte da casa está diretamente exposta à chuva e, por isso, é uma porta de entrada significativa para líquidos.

Qualquer falha mínima nessa etapa da obra pode resultar em goteiras ou até mesmo em sobrecarga do revestimento que, por sua vez, leva a muita dor de cabeça para os proprietários, os quais podem até mesmo ter prejuízos com a perda de mobiliário e eletrodomésticos causada por eventuais infiltrações.

Hoje, o melhor produto para impermeabilizar uma laje é o HM Impertech Lajes, uma manta de borracha líquida que cria uma película protetora ultrarresistente. Para a aplicação, é importante que a superfície do concreto esteja curada há pelo menos um mês.

Para garantir um resultado satisfatório, é importante passar duas demãos, com um intervalo de 4 horas entre cada uma delas. O ideal é que a manutenção seja feita uma vez a cada 2 anos, com a aplicação de uma nova camada simples do produto.

Antes de pintar

Para proteger as paredes, o ideal é aplicar o revestimento impermeabilizante antes de começar a pintura.

Atualmente, a opção com aplicação mais simples, rápida e eficiente é o HM Impertech Parede. Produzido a partir de uma borracha líquida modificada trabalhada com exclusividade pela gigante HM Rubber, referência no setor.

Clique aqui e conheça a HM Rubber.

Toda a linha Impertech proporciona um revestimento capaz de proteger a casa toda, com até 500% de elasticidade e ótima aderência às superfícies, favorecendo o visual do acabamento. Além disso, ainda conta com proteção UV que possibilita o uso até mesmo nas paredes externas.

Corrigindo problemas

Em última instância, os reparos em uma estrutura que já está danificada também podem contar com os impermeabilizantes. Nunca é tarde demais para resolver um problema com umidade.

Entre os lugares que podem (e devem!) se beneficiar do processo, estão:

Telhados, coberturas e terraços;

Tubulações, calhas e outros sistemas de escoamento de água;

Caixas d’água, cisternas, piscinas e ralos;

Janelas e portas que conectem o interior da casa ao lado de fora;

Todos os cômodos, até mesmo aqueles que têm mais contato com a umidade por natureza, como banheiros e cozinhas.

Agora é hora de colocar a mão na massa! Clique aqui e explore todas as soluções da HM Rubber para obras residenciais e corporativas!