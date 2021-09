Muitas vezes, um pequeno reparo doméstico feito de forma inadequada pode causar ainda mais dor de cabeça no futuro.

Se você é do tipo que costuma fazer consertos domésticos por conta própria, certamente já percebeu que existem alguns reparos que parecem intermináveis. Quando você pensa que resolveu, o problema reaparece.



Para te ajudar a não perder tempo com obras intermináveis, preparamos uma lista com os cinco erros mais comuns nas pequenas reformas do dia a dia. Confira:

Consertar qualquer rachadura com massa corrida

É verdade que, em alguns casos mais superficiais, uma camada caprichada de massa espalhada com uma espátula e finalizada com desempoladeira e lixa deve resolver o problema. No entanto, existem situações em que essa não é a solução mais indicada.

Geralmente, rachaduras são sintomas de problemas mais sérios. O surgimento de trincas pode indicar que algo está sobrecarregando a estrutura de sua casa. Para verificar se a origem das falhas está no interior da parede, bata de leve sobre o revestimento algumas vezes seguidas. Se você tiver a sensação de que o interior da construção está oco, a massa corrida não vai resolver a questão.

Nesse caso, é indispensável convocar um especialista para fazer uma avaliação. Independente do profissional escolhido para o serviço, uma boa dica é solicitar que ele utilize o HM Impertech Paredes, da HM Rubber, para finalizar o trabalho.

Feito com a inovadora tecnologia da borracha líquida, o produto é uma das opções mais eficientes do mercado para prevenir infiltrações, que são consequências clássicas de uma superfície com rachaduras.

A aplicação é fácil e rápida, sem deixar nenhum cheiro desagradável durante o processo. Graças à elasticidade e boa aderência da matéria-prima utilizada, é possível pintar o local depois da secagem sem problemas.

Não conseguir encontrar a origem de um vazamento

Bater os olhos no hidrômetro e concluir que a única explicação para o aumento no consumo de água só pode ser um vazamento é fácil. Encontrar o exato ponto que está causando o problema para contornar a situação já é um desafio um pouco maior.

Confira alguns testes que você pode fazer antes de tirar conclusões precipitadas e começar um reparo no lugar errado:

Caixa d’água: feche o registro e todas as torneiras do imóvel. Garanta também que todos os eletrodomésticos que puxem líquido da rede estejam desligados. Em seguida, vá até a caixa d’água e marque o nível de preenchimento usando uma fita ou giz. Depois de uma hora, retorne e veja se a quantidade de água armazenada diminuiu. Caso afirmativo, essa provavelmente é a raiz do seu vazamento;

feche o registro e todas as torneiras do imóvel. Garanta também que todos os eletrodomésticos que puxem líquido da rede estejam desligados. Em seguida, vá até a caixa d’água e marque o nível de preenchimento usando uma fita ou giz. Depois de uma hora, retorne e veja se a quantidade de água armazenada diminuiu. Caso afirmativo, essa provavelmente é a raiz do seu vazamento; Vaso sanitário: coloque um pouco de corante na caixa de descarga. Se perceber empoçamentos coloridos pela casa, está aí sua resposta;

coloque um pouco de corante na caixa de descarga. Se perceber empoçamentos coloridos pela casa, está aí sua resposta; Torneiras: desligue o registro e abra a torneira até que todo o líquido que estiver no cano se esgote. Em seguida, encha um copo com água até a borda e aproxime da boca da torneira. Se houver sucção do conteúdo do copo, esse é o encanamento que precisa de atenção;

desligue o registro e abra a torneira até que todo o líquido que estiver no cano se esgote. Em seguida, encha um copo com água até a borda e aproxime da boca da torneira. Se houver sucção do conteúdo do copo, esse é o encanamento que precisa de atenção; Procure por sinais na estrutura da residência: inchaços, relevos e manchas nas paredes, mofo pelos cantos e pisos que começam a se soltar são alguns dos sintomas clássicos de vazamento. Fique atento a eles.

Para que o problema não se torne uma preocupação recorrente, é importante fazer um investimento e vedar a construção.

A HM Rubber, uma das maiores especialistas nesse assunto no país, tem uma série de opções para proteger sua casa e acabar com a umidade de uma vez por todas.

Não impermeabilizar o banheiro

E falando em umidade, é possível que você já tenha percebido que mesmo um rejunte resistente não é o bastante para frear os incômodos no banheiro, um cômodo que, por natureza, possui muitas oportunidades para escape de água.

Se você está cansado do retrabalho, de fazer reparos e quebrar paredes de tempos em tempos, uma dica preciosa é apostar nos revestimentos protetivos.

Para ter o melhor resultado possível nessa missão, a recomendação é, além da linha Impertech, que já citamos aqui, é aplicar o HM Selante de Borracha Líquida no box e nos ralos. Assim, você acaba com infiltrações de uma vez por todas.

Fazer reparos no telhado sem usar um revestimento anticorrosivo

Mesmo com manutenção frequente, as telhas são muito sensíveis à ação do tempo, já que estão em contato constante com sol, chuva e outros fenômenos climáticos que danificam a estrutura.

Para adiar a necessidade de consertos, aplique o Impertech Telhado, um produto que cria uma membrana protetora e aumenta a vida útil da estrutura, eliminando o risco de goteiras e aumentando consideravelmente o intervalo entre os reparos.

Utilizar produtos com vida útil curta

Antes de investir nas marcas em que você confia para as reformas no seu patrimônio, confira qual é a durabilidade desses materiais. Quanto mais curto o ciclo de vida de um produto, mais tempo e dinheiro você vai precisar gastar em reparos complementares em um futuro próximo.

A HM Rubber se tornou uma gigante no mercado por vários motivos, e um deles é justamente a tranquilidade que seu catálogo proporciona. Uma vez feita a aplicação dos revestimentos de borracha líquida desenvolvidos pela empresa, o resultado pode se manter por períodos que vão de 15 a 25 anos.

