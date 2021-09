Bonitas, revigorantes e inspiradoras, essas estruturas também oferecem vários benefícios para a casa que vão além da estética.

Ter uma área verde em casa é uma ótima maneira de levar um ânimo novo aos ambientes. As plantas oferecem ar de renovação, além de proporcionarem mais criatividade, alegria e tranquilidade. Com a popularidade crescente do amor pelas vegetações domésticas, duas tendências ganharam ainda mais espaço nos últimos anos: o telhado verde e os jardins verticais.

As duas estruturas são formas de levar as folhagens para a casa e aproveitar algumas vantagens que vão muito além da aparência bonita. Conheça os principais benefícios das residências que aderem à moda.

Antes de mais nada: o que são telhados verdes e jardins verticais?

O telhado verde é uma cobertura feita de plantas que é instalada no teto do seu imóvel. Existem vários modelos, criados para atender a todos os gostos. As versões disponíveis no mercado vão desde gramados baixinhos até folhagens espaçosas, que chamam mais atenção.

A instalação envolve um processo elaborado com a implantação de várias camadas e um período de pelo menos 40 dias de irrigação até que as plantas cresçam.

Para que os resultados sejam satisfatórios, é muito importante que a estrutura seja impermeabilizada antes que o telhado verde seja instalado.

Clique aqui e conheça a solução impermeabilizante mais moderna do mercado.

Mais discretos, os jardins verticais são práticos e podem ser organizados com muita facilidade. A técnica consiste em pendurar plantas nas paredes internas ou externas da casa. O melhor jeito de fazer isso varia de acordo com a criatividade e o espaço disponível.

É possível suspender vasos de flores em ganchos ou fixar painéis de madeira próprios para a fixação das folhagens, vendidos em lojas de decoração.

A vantagem do jardim vertical é que a estrutura pode ser implantada até mesmo em imóveis pequenos ou alugados, já que exige uma instalação mais simples e ocupa menos espaço.

Benefícios da vegetação

Além da beleza, tanto o jardim vertical quanto o telhado verde são soluções ecológicas que aproveitam algumas propriedades das plantas para beneficiar a estrutura de cada imóvel.

As principais vantagens são:

Regulação da temperatura: o verde deixa a casa mais fresquinha, além de purificar o ar e ajudar os moradores a respirarem melhor. As folhagens fazem com que o calor seja distribuído de maneira mais equilibrada pelos cômodos, garantindo mais conforto;

o verde deixa a casa mais fresquinha, além de purificar o ar e ajudar os moradores a respirarem melhor. As folhagens fazem com que o calor seja distribuído de maneira mais equilibrada pelos cômodos, garantindo mais conforto; Isolamento acústico: se o bairro em que o imóvel se localiza é muito barulhento, as paredes e telhados verdes podem suavizar o problema. Essas estruturas funcionam como uma espécie de barreira para os sons externos, protegendo o imóvel da poluição sonora;

se o bairro em que o imóvel se localiza é muito barulhento, as paredes e telhados verdes podem suavizar o problema. Essas estruturas funcionam como uma espécie de barreira para os sons externos, protegendo o imóvel da poluição sonora; Escoamento da água: a vegetação ajuda a absorver a umidade e as gotas de chuva. Essa característica desafoga os sistemas de esgoto e escoamento, reduzindo o risco de enchentes na sua região.

Com a infraestrutura certa, também é possível armazenar essa água, que pode ser utilizada para tarefas domésticas, como lavar os cômodos e dar descarga no vaso sanitário.

Especificamente no caso dos telhados, a capacidade de drenagem também evita problemas com infiltrações e goteiras.

Impermeabilização é necessária para garantir resultados

Antes da instalação do jardim vertical ou do telhado verde, uma das etapas indispensáveis é a impermeabilização da laje ou das paredes da casa, dependendo da estrutura escolhida. O processo é fundamental para que a umidade não se infiltre e danifique a estrutura da construção.

Para isso, é necessária a aplicação de uma camada protetora, feita de uma matéria-prima resistente que assegure a vedação e impeça a passagem de líquidos.

Hoje, a melhor opção no mercado é a linha Impertech, da HM Rubber, que vem sendo adotada por escritórios sustentáveis e projetos residenciais preocupados com o meio ambiente.

Feito de uma borracha líquida altamente tecnológica, o produto tem uma aplicação muito simples, exigindo duas demãos e um período de cerca de 4 horas para a secagem.

O Impertech proporciona um revestimento que protege a infraestrutura da casa, com ótima aderência às superfícies. Além disso, ainda conta com proteção UV, que evita o desgaste causado pelo clima.

Se interessou? Clique aqui e saiba onde encontrar os produtos HM Rubber pertinho de você.