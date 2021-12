Exame do novo coronavírus evita que assintomáticos tenham o quadro de Covid-19 agravado após o procedimento cirúrgico.

A situação da pandemia no Brasil fez muita gente repensar ou remarcar procedimentos cirúrgicos. Mesmo sem a obrigatoriedade de realizar o exame de Covid-19, muitos centros médicos estão investindo em esquemas de segurança durante todo o processo, em especial no período pré-operatório.

Entenda a importância do teste nesse contexto e conheça as características que um hospital deve ter para oferecer o melhor atendimento possível.

Por que fazer o exame no pré-operatório?

Além da triagem de temperatura e outros sintomas, diversos hospitais têm seguido o protocolo de realizar cirurgias apenas com apresentação do resultado negativo. Isso não só protege a equipe de saúde, mas evita que pacientes assintomáticos tenham o quadro da doença agravado no pós-operatório.

Todo procedimento cirúrgico torna o sistema imunológico do paciente mais debilitado. Todo paciente exposto a qualquer procedimento cirurgico apresenta mudanças tanto físicas, quanto psicológicas no pós-operatório imediato. Infecções leves podem se tornar infecções graves levando o paciente a um caso irreversível, quando as informações são omitidas na consulta do pré-anestésico. Com a Covid-19 em alta, o perigo é ainda maior. Dependendo do hospital, é comum realizar o teste entre 48 e 72 horas antes de qualquer tipo de cirurgia.

De acordo com informação publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 44,1% dos pacientes com Covid-19 submetidos a procedimentos cirúrgicos acabaram em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), com taxa de mortalidade em 20,5%.

E quem teve Covid-19?

Em nota técnica, a Anvisa recomenda que pacientes que testaram positivo para a doença ou tiveram contato com alguém infectado devem esperar determinados intervalos de tempo para realizarem os procedimentos. A indicação para quem só teve contato é de adiamento da cirurgia em pelo menos 14 dias. Para assintomáticos ou com sintomas leves, 4 semanas. Para sintomáticos sem necessidade de internamento, 6 semanas. Por fim, 8 a 10 semanas para quem precisou ser hospitalizado.

É melhor remarcar?

Primeiro, é importante ter o seu caso analisado com profundidade por um médico de confiança, assim será possível definir risco e benefícios do procedimento.

Cirurgias eletivas ortopédicas, que vêm acompanhadas de muita dor e outros incômodos que prejudicam a vida cotidiana do paciente, podem ser mantidas – desde que você tenha certeza de estar em um ambiente controlado e totalmente seguro. A intervenção médica rápida pode ser essencial para evitar a evolução do problema.

De qualquer modo, é fundamental que o centro médico siga o protocolo de segurança da Anvisa.

