O Brasil está entre os países com alto índice de mortalidade por acidentes de trabalho. Saiba como se prevenir.

Acidentes de trabalho e doenças laborais tiram a vida de um trabalhador a cada 15 segundos no mundo todo. Os números representam seis óbitos por 100 mil empregos formais só aqui no Brasil.

O país mantém, desde 2002, o número de mortes anual acima de 2 mil – enquanto as notificações de acidentes em âmbito profissional batem a casa dos 500 mil desde 2007. Sem dúvidas, é uma questão preocupante e que e nvolve práticas organizacionais e pessoais.

Os acidentes de trabalho, geralmente relacionados a ofícios manuais, podem provocar diversos tipos de lesão corporal e perturbação funcional, como perda ou redução da capacidade de trabalho de forma temporária ou definitiva, além dos casos de óbito. Entre as lesões imediatas mais comuns estão as fraturas, luxações, torções e cortes.

Além disso, muitos trabalhadores são diagnosticados com doenças ocupacionais induzidas por sobrecarga e movimentos repetitivos. A dorsalgia e a tendinite são alguns exemplos. Conheça a seguir 5 dicas importantes que ajudam a reduzir a chance de acidentes no trabalho e a prevenir problemas mais sérios.

Como prevenir os acidentes de trabalho?

De acordo com cada caso, haverá um profissional encarregado de fazer o diagnóstico e indicar o melhor tratamento. Com foco em pronto atendimento ortopédico e fisioterapia, o Hospital Novo Mundo conta ainda com 11 especialidades clínicas para melhor atender seus pacientes.

Acesse a página de atendimento e marque a sua consulta.

Identifique os riscos: um dos conselhos mais importantes para todo trabalhador. Quando entrar em uma empresa, certifique-se de observar os ambientes que mais pedem atenção. Mesmo com o apoio da CIPA, é comum encontrar máquinas em mau funcionamento e potencialmente perigosas. Se encontrar algo suspeito, repasse imediatamente aos responsáveis.

Utilize os EPIs: se for necessário para a sua profissão, não deixe de usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Eles são fundamentais para garantir a segurança principalmente em atividades que oferecem um risco maior. Pessoas com mais experiência costumam achar que não haverão problemas e deixam a proteção de lado. Não faça isso.

Pratique exercícios específicos: exercícios também são excelentes para combater uma série de problemas físicos. Doenças ocupacionais causadas por movimentos repetitivos, por exemplo, podem ser prevenidas com atividades simples. A ginástica laboral é uma boa alternativa. Em sessões de 15 minutos, você consegue aliar técnicas de alongamento, respiração e reeducação postural.

Tenha domínio técnico do trabalho: em primeiro lugar, é fundamental que você saiba exatamente o que está fazendo e tenha domínio completo do objeto de trabalho. Por isso, evite fazer atividades improvisadas. Por conta da inexperiência, mexer com equipamentos novos e realizar tarefas que você nunca fez aumentam os riscos de acidente. Antes de tudo, procure por instrução e informação.

Não tenha pressa: muitos acidentes são causados pela pressa em realizar as atividades. Além dos equipamentos e da estrutura, a calma também é importante para ter segurança. Mesmo com pressão pela produtividade, procure ao máximo se manter equilibrado. Fora a proteção, você também entrega um resultado com mais qualidade.

A prevenção pessoal é importante, mas todas as empresas têm a obrigação de garantir a segurança dos funcionários. Antes de tudo, se certifique de que a empresa para a qual você presta serviços ou pensa em trabalhar possui uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), prevista na norma NR-5 da Secretaria do Trabalho. O objetivo da CIPA é relatar condições de risco no local de trabalho e solicitar soluções.

O Hospital Novo Mundo tem plantão de pronto atendimento, com atendimentos também em ortopedia todos os dias. Horários: segunda a sexta-feira, das 8h às 22h – sábado, domingos e feriados, das 8h às 20h.

Endereço: Av. República Argentina, 4650, Novo Mundo – Curitiba, PR.