É preciso entender a recorrência dessa sensação. Em alguns casos pode ser sintoma de má circulação sanguínea, diabetes ou síndrome do túnel do carpo, por exemplo.

Sentir dormência ou formigamento nas mãos é muito comum. A sensação é normalmente provocada por pequenas mudanças de pressão nos nervos que, na maioria dos casos, representam deficiência vitamínica, alterações hormonais ou esforço repetitivo.

Contudo, se o sintoma for recorrente ou intenso demais, o problema pode ser complexo e até perigoso. Entre as causas, podemos citar complicações de circulação sanguínea, diabetes, síndrome do túnel do carpo e, inclusive, início de infarto e AVC.

Fique por aqui e conheça 6 distúrbios que podem estar associados à dormência e formigamento nas mãos. Se o sintoma vier acompanhado de dificuldade de fala, respiração ou dores muito fortes, procure um atendimento de emergência o mais rápido possível.

O que pode causar dormência e formigamento nas mãos?

Comprometimento neural

A infinidade de nervos que chega até partes periféricas do corpo, como mãos e dedos, parte da medula e passa ainda pela coluna. Durante o trajeto, esses nervos podem ser pressionados por infecções, tumores, hérnia de disco, osteoartrose e doenças como a radiculopatia, ligada à compressão dos nervos na coluna.

Depois de diagnosticado o problema, o ortopedista pode indicar diferentes tipos de tratamento. A fisioterapia, geralmente, é um deles.

Síndrome do túnel do carpo:

A principal causa de formigamento nas mãos. A síndrome é provocada pela compressão do nervo mediano, presente no punho e na palma da mão. Os sintomas mais comuns são formigamento e sensação de picadas na mão, inchaço, fraqueza para segurar objetos pequenos e dor no punho. Os incômodos pioram à noite.

Como a síndrome se desenvolve com o passar do tempo, se você apresentar os sintomas, é indicado procurar um ortopedista e iniciar o tratamento assim que possível.

Problemas de circulação sanguínea

Outra causa do formigamento nas mãos é a má circulação sanguínea, que pode estar ligada a doenças de artérias e veias. Se esse for o caso, é comum que, além da dormência, o paciente sinta dor.

O tratamento, indicado pelo médico angiologista, depende do tipo de deficiência circulatória. Remédios e utilização de meias elásticas podem funcionar. Em casos mais raros, é necessário um procedimento cirúrgico.

AVC e infarto

O AVC acontece quando artérias responsáveis por levar oxigênio até o cérebro são obstruídas ou rompidas. Quando a obstrução ocorre no coração, temos um infarto. Em ambos, um dos primeiros sintomas é o formigamento intenso nos braços ou nas mãos.

Dificuldades para falar e fraqueza em um dos lados do corpo também são indícios de AVC, enquanto mal-estar, dor no peito e dificuldades para respirar sinalizam um infarto. Se você apresenta esses sintomas, acione uma ambulância ou dê entrada no pronto-socorro imediatamente.

Artrite reumatoide

Doença autoimune e inflamatória crônica causada pelo mau funcionamento do sistema imunológico, que ataca os tecidos do próprio corpo e causa muita dor. A inflamação das articulações pode evoluir para problemas sérios que limitam os movimentos e podem afetar órgãos como coração, pulmões, pele e vasos sanguíneos. Tende a começar nos dedos dos pés e das mãos e é mais comum em mulheres por volta dos 50 anos.

Não há cura para doenças autoimunes, mas é possível diminuir os sintomas e permitir que o paciente consiga viver bem. É necessário o tratamento com fisioterapia, que contribui para a melhora dos movimentos, utilização de medicamentos prescritos pelo reumatologista e controle nutricional.

Diabetes

Muita gente tem diabetes e não sabe. A demora no aparecimento dos sintomas, porém, não quer dizer que a doença não esteja se desenvolvendo. Níveis elevados de açúcar no sangue, sem que haja tratamento, podem lesionar os nervos e provocar sensações de formigamento nos membros superiores e inferiores.

Em caso de dúvida, é indicado procurar um endocrinologista.

