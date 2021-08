Além de ser fundamental para diminuir a dor, o procedimento pode representar uma mudança radical na qualidade de vida do paciente.

A fisioterapia é uma ciência voltada para o estudo, prevenção e tratamento de disfunções cinéticas e funcionais do corpo humano. Em caso de problemas com ossos, músculos, ligamentos, tendões e articulações, quem cuida da reabilitação é o ramo da fisioterapia ortopédica.

As sessões, que podem ser feitas como forma de prevenção, são ainda mais importantes no período pós-cirúrgico. Por meio delas, o paciente consegue recuperar os movimentos naturais de determinado membro e diminuir diferentes tipos de prejuízo.

A fisioterapia ortopédica é indicada para pessoas de todas as idades, com especial atenção para os idosos. Entenda o que é o procedimento e quais são os seus benefícios.

O que é fisioterapia ortopédica pós-operatória

A fisioterapia ortopédica é o campo que realiza o tratamento de disfunções osteoarticulares e tendíneas, sejam elas causadas por doenças ortopédicas, fraturas, traumas ou outros tipos de lesão.

No período pós-operatório, esse procedimento é essencial para a recuperação completa do paciente. Além de contribuir para a diminuição dos sintomas de dor e dos níveis de inchaço, o tratamento visa restabelecer os movimentos do membro operado e prevenir a contratura muscular, a retração de cicatrizes e a rigidez articular.

Hoje, existem técnicas e equipamentos que permitem a execução de diferentes procedimentos. Cada um atende uma necessidade específica, podendo variar muito em intensidade e duração. Exercícios físicos e musculares de diversos tipos, com repetição sistemática, são os mais comuns.

A fisioterapia é ainda mais importante para os idosos. Crédito: Shutterstock

Importância do tratamento

As cirurgias ortopédicas têm como objetivo corrigir deformidades e manter a estabilidade dos membros afetados. Porém, o procedimento cirúrgico envolve uma intensa perturbação dos tecidos do corpo, o que pode causar fortes dores em curtos e longos espaços de tempo.

Além disso, não há garantia de que os movimentos serão recuperados de forma total depois. A fisioterapia ortopédica, portanto, tem papel fundamental no sucesso do tratamento. Auxilia no alívio dos sintomas e na evolução da qualidade de vida, já que permite a prática de atividades básicas e comuns do cotidiano.

Esse recurso terapêutico é especialmente importante para os idosos, grupo mais propenso a ter problemas ortopédicos e sequelas perigosas. Em caso de fratura do quadril, por exemplo, menos de 50% voltam a andar sem ajuda. Nesse processo, a fisioterapia é crucial para aumentar a força muscular e a segurança do caminhar, além de fortalecer o corpo todo.

Fora a recuperação do movimento em casos ortopédicos, a fisioterapia também serve para acostumar pacientes à utilização de próteses, caso tenham sofrido algum tipo de amputação.

A falta de acompanhamento depois da cirurgia pode paralisar a circulação sanguínea, causando edemas e muita dor, e, em alguns casos, problemas sérios como trombose. Com pouco movimento, a pele fica menos flexível e o membro demora ainda mais para se recuperar. Sem fisioterapia, até tipos menos graves de fratura, com o tempo, podem acarretar em atrofiamento, além de limitar os movimentos talvez para sempre.

