Renovado, Hospital Novo Mundo é especializado em pronto atendimento ortopédico e tratamento fisioterapêutico.

Antiga Clínica de Fraturas Novo Mundo, o Hospital Novo Mundo se consolida a cada dia como uma referência paranaense em ortopedia e traumatologia. Com mais de 35 anos de experiência, o centro médico conta com nova estrutura, equipe de ponta e uma série de especialidades.

Além do atendimento clínico, o hospital preza pelo atendimento humanizado e pela plena satisfação dos pacientes.

Estrutura de qualidade e especialidades

Com uma história impulsionada pelo amor e pela dedicação dos profissionais, o Hospital Novo Mundo mantém o seu padrão de atendimento médico ao longo da história. Sob nova direção desde outubro de 2018, o hospital expandiu o seu campo de atuação e atende pacientes particulares e dos mais variados planos de saúde. São 38 convênios.

Nos últimos quatro anos, a administração vem investindo constantemente em aperfeiçoamento, capacitação, recursos tecnológicos e estrutura de hotelaria – garantindo mais conforto e qualidade geral de atendimento.

Acesse a página de atendimento do Hospital Novo Mundo e marque já a sua consulta.

O centro médico possui 2 salas cirúrgicas, 12 leitos de enfermaria, 4 apartamentos padrão, 4 suítes equipadas com ar quente e frio, 4 consultórios para consultas eletivas, 2 consultórios para consultas de urgência e emergência, 2 salas de procedimentos, sala de triagem, sala de gesso e sala de raio-x.

Antes centrado em atendimento ortopédico, o Hospital Novo Mundo apostou em um programa de qualificação profissional também em outras áreas. O local está preparado para atender pacientes nas mais diversas especialidades, realizando exames, consultas, procedimentos de medicina preventiva, tratamentos e diferentes cirurgias.

São 11 especialidades clínicas, com destaque para fisioterapia, cardiologia, angiologia e urologia. O hospital também é habilitado para realizar 9 tipos de procedimentos cirúrgicos, como cirurgias plásticas, vasculares e ortopédicas. Entre as especialidades em ortopedia, estão pé, mão, joelho, coluna, ombro e cotovelo.

Atendimento humanizado

O planejamento estratégico do Hospital Novo Mundo está alinhado com as necessidades da comunidade local e de toda a Região Metropolitana de Curitiba.

Para isso, a equipe de gestão do hospital precisa estar profundamente conectada com todos os profissionais, a fim de propiciar um cuidado humanizado aos pacientes e enfrentar os desafios do cotidiano da melhor forma possível.

Ainda mais no contexto da pandemia de Covid-19, tratar os pacientes de forma digna e respeitosa é crucial. Além do próprio paciente, a abordagem também se aplica aos familiares e todos os envolvidos no processo. O Hospital Novo Mundo conta com uma equipe especializada e preparada para realizar esse atendimento – sem deixar de lado os protocolos de saúde.

Atualmente, é imprescindível que os centros médicos sigam o protocolo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) quanto às normas de segurança. Entre as indicações, estão triagem apropriada, utilização de equipamentos de proteção individual e redução da equipe de cirurgia, se for o caso, ao mínimo indispensável. Recomendações que o Hospital Novo Mundo segue à risca.

O hospital, localizado na Av. República Argentina, 4650, tem plantão de pronto atendimento em ortopedia todos os dias. Horários: segunda a sexta-feira, das 8h às 22h – sábado, domingos e feriados, das 8h às 20h.