A humanização no atendimento traz diversos benefícios para o paciente. Saiba mais a seguir.

O conceito de enfermagem humanizada já data da década de 1980, mas sua aplicação ainda é muito recente e indispensável quando se fala em assistência ao paciente. Hoje, contar com uma enfermagem humanizada é fundamental para a boa reputação de qualquer instituição médica. Mas, acima disso, a ideia é que os profissionais se aproximem ainda mais dos pacientes, lidando com sentimentos, expectativas e dúvidas de uma forma mais integrada, acolhedora e pessoal.

Entenda como funciona a humanização na enfermagem e conheça os benefícios que a prática proporciona em diferentes campos da saúde.

O que é a enfermagem humanizada?

De modo geral, a enfermagem humanizada é uma técnica de abordagem que encara o paciente sob uma perspectiva mais completa e integrada, tirando o foco excessivo das questões puramente clínicas.

Assim, cabe ao profissional entender as queixas de cada paciente e intervir de maneira acolhedora e gentil ao tratá-lo como um ser humano em toda a sua complexidade e individualidade.

Atendimento ortopédico em Curitiba? Marque a sua consulta no Hospital Novo Mundo.

Com um acompanhamento mais próximo e especializado, é possível reduzir o sofrimento, melhorar a percepção dos problemas, proporcionar mais conforto e um tratamento digno e apropriado. Para isso, é necessário que questões psicológicas, sociais, financeiras e até mesmo religiosas sejam levadas em consideração.

Como o aspecto mental conta muito, a combinação entre enfermagem e humanização contribui para o aumento das chances de sucesso de qualquer procedimento ou tratamento clínico. Seus efeitos melhoram a resposta, a tranquilidade e a colaboração do paciente ao longo de todo o processo, que vê no profissional alguém realmente capaz de ouvir e ajudar.

A prática da enfermagem humanizada também está muito ligada aos cuidados paliativos, que oferecem respeito e dignidade aos pacientes sem possibilidade de cura por meio da prevenção e alívio do sofrimento.

Estrutura focada no bem-estar do paciente

No contexto da pandemia de Covid-19, tratar os pacientes de forma digna e respeitosa tornou-se ainda mais urgente e necessário. Além do próprio paciente, a abordagem também se aplica aos familiares e todos os envolvidos no caso.

Além disso, é imprescindível que os centrosde saúde sigam o protocolo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) quanto às normas de segurança. Entre as indicações, estão a triagem apropriada, utilização de equipamentos de proteção individual e redução da equipe de cirurgia, se for o caso, ao mínimo indispensável.

Saber como atender o paciente da melhor forma possível é um grande diferencial para qualquer profissional de enfermagem em meio às adversidades.

Com estrutura renovada em Curitiba, o Hospital Novo Mundo tem 38 convênios e oferece uma série de procedimentos cirúrgicos com uma equipe de enfermagem especializada e preparada para realizar o atendimento humanizado. O objetivo é cumprir os protocolos de saúde e garantir que o paciente tenha uma experiência tranquila e segura.

Clique aqui para conferir todas as especialidades.