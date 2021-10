O procedimento cirúrgico pode ser uma alternativa quando as intervenções terapêuticas não forem suficientes.

Dores nas mãos podem ser comuns, mas não devem ser ignoradas. Mesmo quando as dores iniciais forem leves, devem ser examinadas pelo médico ortopedista para verificar possíveis doenças ou lesões. As lesões traumáticas geralmente são causadas por algum tipo de acidente, durante a prática de esportes ou atividade laboral.

É recomendável consultar profissional especialista para o diagnóstico exato da patologia. Ele pode recomendar o tratamento conservador ou o tratamento cirúrgico. Há diversas modalidades de tratamento conservador, que podem ser realizadas por uma equipe multidisciplinar, que permitem resolver a situação ou pelo menos reduzir a dor. Casos mais graves necessitam recorrer a tratamento cirúrgico.

As dores no punho, por sua vez, podem não ser graves e desaparecem com o uso de gelo, repouso e medicamentos para reduzir a inflamação. Em alguns casos, a cirurgia também é necessária, tanto para reposicionar a articulação quanto para tratar lesões associadas.

Problemas com essas partes do corpo mexem com um sistema complexo de movimentos e funções. Muitas vezes, a limitação locomotora pode impedir que o paciente realize atividades simples do cotidiano. Esse tipo de cirurgia, com alto grau de especialização, pode resolver a questão da dor e restabelecer a flexibilidade da mão e do punho de forma permanente.

Saiba quando optar pelo procedimento cirúrgico, em especial quando o caso é de síndrome do túnel do carpo ou tendinite.

Quando optar pela cirurgia de mão?

A maioria das fraturas, inflamações de tendões e outros problemas relacionados à ortopedia podem ser resolvidos a partir do tratamento conservador. O método, que é o inverso de tratamento invasivo (caso da cirurgia), consiste basicamente na aplicação de medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos, mudança no estilo de vida, reeducação alimentar e fisioterapia.

No geral, o tratamento conservador atinge o resultado esperado. A parte ruim fica por conta do tempo prolongado de imobilização. Em casos mais raros, por outro lado, o nível de comprometimento do tendão ou dos tecidos é tão grande que pode impedir a recuperação completa ou mesmo parcial. Aqui, a cirurgia é necessária.

O tratamento com cirurgia, embora seja mais agressivo e delicado, reconstrói a anatomia do local por inteiro, solucionando o incômodo de vez. De qualquer forma, a decisão pelo procedimento cirúrgico deve ser tomada com muito estudo e reflexão ao lado de um ortopedista de confiança.

A tendinite de Quervain afeta o punho e pode ser causada por excesso de movimentos repetitivos. Foto: Shutterstock

Síndrome do túnel do carpo e tendinite de Quervain

A síndrome do túnel do carpo e a tendinite que afeta a base do polegar, chamada de tendinite de Quervain, são problemas ortopédicos bastante conhecidos.

A síndrome é provocada pela compressão do nervo mediano, presente no punho e na palma da mão. Os sintomas mais frequentes são sensações de dormência e formigamento nas mãos, inchaço, fraqueza para segurar objetos pequenos e dor no pulso. Os incômodos pioram à noite.

A cirurgia desse distúrbio é feita para liberar o nervo que está sendo pressionado. Novamente, só é necessária quando o tratamento conservador não surte efeito.

Já a tendinite é uma inflamação no tendão, cordão fibroso que conecta músculos e ossos. Pode causar dores, inchaços e limitações consistentes. Se não for tratada, piora com o tempo. Em casos complexos e avançados, o paciente pode optar pela cirurgia. O procedimento também é indicado quando há deposição de cálcio no local ou rompimento do tendão, que precisaria passar por um processo de reconstrução artificial.