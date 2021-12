Fisioterapia, imobilização e utilização de remédios anti-inflamatórios são algumas das formas de tratar a tendinite.

Entenda o que é tendinite e conheça os recursos de tratamento mais eficientes e reconhecidos.

Tendinite: o que é?

A tendinite é uma inflamação no tendão, um cordão fibroso que conecta músculos e ossos. Pode causar dor, dificuldade de movimentação no membro afetado, inchaço e vermelhidão. Esse tipo de problema é normalmente provocado por movimentos repetitivos e, sem tratamento, pode se prolongar por muito tempo.

Pode ocorrer em qualquer idade, sendo mais comum entre adultos que praticam esforço repetitivo. Por conta da fraqueza dos tendões, os idosos também são um grupo suscetível. Os tipos mais comuns de tendinite afetam pé (Aquiles), joelho (patelar), punho, ombro e mão.

A tendinite de quervain, por exemplo. O problema, muito visto em praticantes de esforço repetitivo (trabalhos manuais: manicure, trabalhadores braçais, motoristas) são as lesões nos tendões próximos à base do polegar e provocam muita dor no punho.

Quais são os tratamentos para tendinite?

Remédios: os medicamentos, indicados pelo ortopedista de acordo com cada situação, têm como objetivo reduzir dores e inflamações. Podem ser em forma de pomadas, gel ou comprimidos. É comum a utilização de anti-inflamatórios e analgésicos.

Fisioterapia: a fisioterapia ortopédica é o campo que realiza o tratamento de disfunções osteoarticulares e tendíneas, sejam elas causadas por doenças ortopédicas, fraturas, traumas ou outros tipos de lesão.

O recurso da fisioterapia é o mais utilizado para tratar casos de tendinite. Hoje, existem técnicas e equipamentos que permitem a execução de diferentes procedimentos. Além de massagens e exercícios específicos de fortalecimento muscular.

Fisioterapia é essencial para reduzir os sintomas de qualquer tipo de tendinite. Foto: Shutterstock

Imobilização: a imobilização é utilizada para evitar os movimentos repetitivos e contribuir para a recuperação do membro afetado. Talas são muito bem-vindas no período crítico. Para a mão, os ortopedistas costumam indicar ortóteses de imobilização de punho e polegar.

Infiltração: essa é uma das técnicas que pode ser usada — com uma seringa, o médico injeta um corticoide no tendão, para combater processos inflamatórios com mais facilidade.

Cirurgia: em casos mais raros e avançados,quando os outros tratamentos não surtem o efeito esperado, o paciente pode realizar um procedimento cirúrgico.

De qualquer forma, se você sente incômodos contínuos, é indicado procurar um profissional para dar início rápido à recuperação. A demora pode causar muita dor, a curto e a longo prazo, além de trazer complicações que limitam os movimentos naturais.