Ao aprender a como limpar lente de óculos, você melhora a aparência de seus óculos e garante mais durabilidade.

Se você usa óculos há bastante tempo, sabe como eles ficam sujos com frequência. Às vezes nem dá para perceber, mas pode ter certeza que as outras pessoas conseguem ver com clareza quando suas lentes estão sujas ou ensebadas.

Para evitar constrangimentos e enxergar tudo bem nítido, nada como uma limpeza bem feita. Nós separamos um passo a passo de como limpar lente de óculos, confira.

Como limpar lente de óculos

Lave as mãos

Tire qualquer resíduo de suas mãos, assim você evita que qualquer produto químico, como cosméticos, entrem em atrito com as lentes.



Separe sabão neutro

Com o que limpar a lente dos óculos? Com sabão neutro! Ele irá ajudar a tirar toda a sujeira, e não é preciso muito, uma gota de sabão concentrado já é suficiente. Não use sabão hidratante, com perfume ou de frutas cítricas, eles podem danificar lentes com proteção UV e antirreflexo.



Caso você queira mais praticidade, há sprays específicos para lentes. Mas olhe sempre a formulação, o álcool também pode danificar as lentes.



Lave com água corrente e aplique o sabão

Primeiro, lave as lentes com água corrente fria — água quente pode estragar o revestimento. Depois, coloque o sabão neutro, esfregue gentilmente todo o óculos. Não esqueça dos cantos, que são os lugares que mais acumulam sujeira.



Enxágue

Tire todo o sabão com a água corrente. Certifique-se de que não fique sabão em nenhuma parte do óculos, para não correr o risco de manchar.



Seque bem

Por fim, remova o excesso de água e passe papel macio ou um paninho para óculos. Coloque os óculos sobre a luz para ver se ficou alguma sujeira.



Se os seus óculos não ficaram limpos, recomendamos que procure por uma limpeza profissional. Diversas óticas, como o Instituto dos Óculos, oferecem esse serviço de graça.

Como conservar os óculos?

Evite limpar os óculos com tecidos de roupas, eles podem causar pequenos riscos nas lentes. Ande sempre com um pano de limpeza para óculos.

Não deixe os óculos em cima da cama, do sofá, de cadeiras e em pontas de mesas, as chances de alguém derrubar ou sentar em cima são grandes. Caso não esteja usando, coloque-os dentro do estojo.

Quando descansar os óculos em cima de alguma superfície, sempre deixe as lentes para cima. Também não coloque os óculos em sua cabeça para não afrouxar os parafusos ou forçar alguma peça.

Pode limpar lente de óculos com álcool? Não pode não!

O álcool é o pior inimigo de lentes com tratamentos de antirreflexo, antirrisco e proteção UV. Aliás, essas lentes podem garantir mais segurança para o seu dia a dia, pois aumentam a durabilidade de seus óculos.

Siga todo o passo a passo que passamos para que você saiba como limpar lente de óculos. Essa dica também vale para óculos riscados! Então, pode ficar tranquila que você automaticamente já aprende a como limpar lente de óculos arranhada.

Ah, e não existe nenhuma receita mágica que remova riscos de lentes. Se as suas lentes estiverem muito riscadas e atrapalhando a sua visão, o único jeito de resolver é fazendo lentes novas.

Faça uma revisão em seus óculos

Uma boa ideia para dar uma renovada na aparência dos seus óculos é levá-los até o Instituto dos Óculos ! Lá, você pode fazer os seguintes serviços sem pagar nada:

Limpeza;

Consertos simples;

Desentortar;

Apertar a armação e muito mais.

E, se você acha que está na hora de trocar as suas lentes e a armação, no Instituto dos Óculos tem uma variedade de marcas e modelos de óculos exclusivos. Além disso, os produtos têm um ótimo custo-benefício.

Clique e encontre a loja mais próxima!