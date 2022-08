Esses três problemas de visão são os mais comuns e mais confundidos entre si. Conheça as diferenças.

Os problemas de refração ocular são comuns no mundo inteiro. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) há aproximadamente 2,2 bilhões de pessoas com algum problema de visão, e metade tem problemas que podem ser corrigidos ou evitados.

Nesse texto, você vai conhecer e entender a diferença entre os principais problemas de refração ocular: miopia, astigmatismo e hipermetropia.

Continue lendo para descobrir.

O que é refração ocular?

Imagine que dentro do nosso olho existe uma espécie de “telão de cinema” e que tudo que está à nossa volta (o mundo, as pessoas e as coisas) emite algum tipo de luz.

A gente enxerga porque essas luzes “entram” nos nossos olhos e formam imagens nesse “telão de cinema” que existe lá dentro — que, na verdade, é a retina.

Isso é a refração ocular: a formação de imagens na retina, através dos feixes de luz vindo do ambiente.

Porém, quando existe alguma alteração no formato do nosso olho e a luz não consegue formar imagens corretamente na retina, surgem os erros de refração, também conhecidos como miopia, astigmatismo, hipermetropia e outros.

Vamos conhecer cada um deles.

O que é miopia?

A miopia acontece quando o formato do olho faz com que as imagens sejam formadas antes da retina.

Como uma pessoa com miopia enxerga, então? Pela imagem não chegar à retina, a miopia causa dificuldade em enxergar ao longe.

Se a pessoa tiver apenas miopia, sua visão de perto é bem nítida, mas, distante, tudo parece borrado.

Os seus sintomas são:

Visão embaçada ao longe;

Dor de cabeça;

Dor nos olhos;

Visão cansada.

O que causa a miopia?

A causa da miopia está no formato do globo ocular, que fica muito comprido, e no formato da córnea, que fica muito curva. Não há uma justificativa clara do porquê isso ocorre, mas a miopia está altamente associada ao fator genético. Se o pai ou a mãe têm, é muito comum que os filhos também tenham.

Além desses fatores, o uso excessivo de eletrônicos pode ser um agravante, por cansar muitos os olhos.

O que é astigmatismo?

O astigmatismo ocorre quando a curvatura da córnea é anormal. Ao invés de ter um formato redondo, a córnea tem uma curvatura oval. Por conta disso, a luz não consegue focar completamente na retina.

Como uma pessoa com astigmatismo enxerga? Tanto de perto, quanto de longe, tudo fica desfocado.

Os seus sintomas são:

Visão dupla;

Dificuldade em ler;

Fotofobia;

Dor de cabeça

Visão cansada.

O que causa astigmatismo?

O fator genético, lesões oculares, cirurgias e algumas doenças são algumas das causas do astigmatismo.

O que é hipermetropia?

A hipermetropia é o oposto da miopia, ou seja, a dificuldade é para enxergar de perto. Esse problema de refração ocular ocorre quando o globo ocular é menor ou a córnea é menos curva. Por conta disso, os raios de luz ficam atrás da retina, sendo que o certo é exatamente em cima.

Os seus sintomas são:

Visão embaçada de perto;

Visão cansada;

Dor nos olhos;

Dor de cabeça.

O que causa hipermetropia?

A causa da hipermetropia está relacionada à hereditariedade, algumas doenças, tumores e medicamentos. Alguns pesquisadores realizam estudos que tentam associar esse problema a questões ambientais.

