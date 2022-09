Se você sofre com a visão turva ou embaçada, é recomendável agendar uma consulta com o oftalmologista.

A visão turva ou visão embaçada diz respeito à acuidade visual, mas também pode estar relacionada às enxaquecas, medicamentos, pressão alta, pressão baixa, conjuntivite, diabetes, estresse, catarata, glaucoma, AVC, descolamento da retina etc. Para um diagnóstico exato do problema é primordial o atendimento de um oftalmologista.

Para saber mais detalhes sobre o que é visão turva, continue lendo.

O que é visão turva?

Os erros de refração ocular são as principais causas da visão turva. Por exemplo: miopia, visão embaçada ao longe; astigmatismo, visão dupla de perto e de longe; hipermetropia, visão turva de perto; e presbiopia, vista cansada que deixa perto e longe embaçado.

É importante prestar atenção aos outros sintomas associados à visão turva. Normalmente, os erros refrativos também causam dor de cabeça, dor nos olhos e visão cansada. Para ter certeza que a sua visão turva é um erro de refração, somente com uma consulta médica.

Fique atenta, porque a vista embaçada e dor de cabeça também podem ser sinais de outras doenças, principalmente se a visão turva acontecer do nada.

Como é a visão turva?

Você não consegue enxergar com nitidez, é difícil distinguir detalhes, ver rostos, ler, enxergar de perto e/ou de longe.

Entenda o que é miopia, astigmatismo e hipermetropia.

Visão turva e tontura

A visão turva com tontura é um sintoma de vários problemas e doenças. Uma situação bem comum, que provavelmente já aconteceu com você, é a pressão baixar em jejum pela falta de açúcar no sangue e causar tontura e a visão turva.

No entanto, pode acontecer sem jejum em pessoas com diabetes, pessoas que sofreram concussão ou alguma lesão cerebral, assim como em pessoas que têm crises de enxaqueca.

Visão turva e tontura também estão relacionadas aos distúrbios visuais, como desequilíbrio vertical, anisometropia, disfunção da visão binocular e outras doenças.

Visão turva e ansiedade

A ansiedade, segundo uma pesquisa de 2019 da OMS (Organização Mundial da Saúde), afeta mais de 18 milhões de brasileiros e causa a visão turva. A pessoa com ansiedade pode ter um espasmo no músculo ciliar, deixando a visão desfocada.

Esse músculo controla e acomoda o olho para que possamos enxergar objetos de diferentes distâncias. Esse espasmo também causa coceira, dor nos olhos e dores de cabeça fortes.

Saiba onde encontrar os óculos para a sua visão turva

Agora que você já sabe o que é visão turva, está na hora de procurar um oftalmologista para diagnosticar os sintomas. É muito importante que você não deixe para depois!

Se o seu caso for um problema de refração, o médico provavelmente vai receitar óculos de grau. E o Instituto dos Óculos é uma ótica que tem armações e lentes de muita qualidade.

No Instituto dos Óculos, há garantia de adaptabilidade. Se você não se sentir confortável com as lentes, a troca é de graça. Há uma enorme variedade de marcas e modelos de lentes e armações. Todas as lentes são feitas em seu laboratório próprio com certificado internacional.

Conheça o Instituto dos Óculos, encontre a loja mais próxima!