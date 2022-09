Você tem muita remela no olho ou suas pálpebras ficam tremendo? Separamos 9 dicas de cuidados para você ter olhos saudáveis. Confira!

Você cuida bem dos seus olhos? Esperamos que a resposta seja sim. Os olhos são áreas sensíveis de nosso corpo e demandam muito cuidado! Se a sua resposta foi negativa, não precisa se preocupar. Preparamos 9 dicas de cuidados para você ter olhos saudáveis.

1 – Evite coçar os olhos

Coçamos os olhos por conta do tempo seco, de sujeira ou de alergia. No entanto, isso pode prejudicar a visão. Ao coçar os olhos, você pode descolar a retina e terá que fazer tratamentos com laser ou crioterapia, até mesmo cirurgia se for um caso grave.

Caso você coce com as mãos sujas e alguma bactéria ou vírus estejam nelas, há uma chance maior de ter uma inflamação e uma infecção nos olhos. Se precisar colocar as mãos nos olhos por qualquer motivo, certifique-se que elas estejam limpas e seja cuidadosa!

2 – Faça uma pausa

Ficar muito tempo focada em um único ponto cansa a vista, pois causa ressecamento e estresse ocular. Também não podemos deixar de mencionar que isso pode causar ou piorar a miopia, a dificuldade de enxergar ao longe. Essa dica é importante principalmente para os adolescentes, que ficam horas e horas no celular.

A cada 20 minutos, olhe para um ponto distante por 20 segundos. Para não esquecer, programe um alarme nos períodos em que você fica focada em alguma atividade.

3 – Use óculos de sol

Assim como nossa pele, os olhos podem ser danificados pela luz solar. A exposição excessiva ao sol pode causar câncer na conjuntiva, pinguécula, pterígio, ceratite, catarata, degeneração do vítreo, retinopatia solar e degeneração macular.

Utilizando um óculos de sol original e de qualidade certificada, você não precisa se preocupar com as consequências da luz ultravioleta nos olhos. Lembre-se de comprar óculos com proteção de 99% a 100% dos raios UVB e UVA.

4 – Tenha uma alimentação saudável

Essa dica está na boca de todos os médicos. Não tem jeito, nossa alimentação afeta toda nossa vida. Refeições com grãos, verduras, legumes, frutas e castanhas devem estar presentes em sua rotina. Diminua o consumo de fritura, sal, açúcar, carne vermelha e produtos industrializados.

5 – Não use colírios sem receita

Eles parecem inofensivos, mas usados da maneira errada podem ser um perigo para a saúde dos olhos. Não se automedique, se você estiver sentindo algum incômodo nos olhos, agende uma consulta com um oftalmologista.

6 – Cuidado com a maquiagem

Verifique se a marca é regulamentada pela ANVISA, não use depois do prazo de validade e sempre retire toda maquiagem para não irritar os olhos. Importante: não compartilhe com outras pessoas, mesmo do seu convívio. Essa é uma forma muito fácil de contrair infecções oculares, como a conjuntivite.

7 – Regule o seu sono

A falta de uma boa noite de sono atrapalha a rotina, afeta a saúde dos olhos e é um dos motivos pelos quais a pálpebra treme. Isso acontece porque durante o sono, a rodopsina, pigmento presente na retina e sensível à luz, se regenera.

8 – Agende consultas regularmente

Se você estiver sentindo algum desconforto ou produzindo muita remela no olho, é importante agendar uma consulta com um oftalmologista. Depois de verificar se está tudo bem, volte pelo menos uma vez a cada ano.

9 – Invista em óculos de qualidade

Caso você tenha algum problema de refração ocular, como miopia, astigmatismo, presbiopia ou hipermetropia, é essencial fazer o tratamento com óculos para manter os olhos saudáveis. Não adianta ser qualquer armação ou lente, porém. É preciso escolher com cuidado para não ter que trocar com frequência.

Além de oferecer uma variedade de armações resistentes e lentes feitas em um laboratório com tecnologia alemã, o Instituto dos Óculos tem atendimento consultivo com um respaldo médico para trazer dicas sobre cuidados com a saúde dos olhos.

Que tal visitar a loja mais próxima? Clique aqui.