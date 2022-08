Se os seus olhos ficam ressecados com frequência, talvez você esteja com a síndrome do olho seco. Fique atento aos sintomas.

A síndrome do olho seco pode ser um grande incômodo, porque ela faz os olhos arderem e coçarem, sendo ainda pior no sol. Às vezes fica difícil até mesmo de abrir os olhos.

Se você tem algum incômodo semelhante, nós vamos te explicar um pouco sobre o que é a síndrome do olho seco, quais são os tratamentos e como evitá-la.

O que é síndrome do olho seco?

Na síndrome do olho seco , há uma anomalia na produção das lágrimas. Por isso que o olho fica ressecado e irritado, já que as lágrimas têm o objetivo de limpar e proteger os nossos olhos.

Essa síndrome é mais comum em pessoas a partir de 45 anos; os casos em jovens são raros.

Olho seco sintomas

Os principais sintomas da síndrome do olho seco são:

Vermelhidão;

Coceira;

Ardor;

Sensação de areia no olho;

Fotofobia.

Como evitar a síndrome do olho seco?

Para evitar essa síndrome, você deve:

Evitar ambientes com muita poluição; Usar olhos escuros em casos de excesso de luz solar; Controlar o consumo do álcool; Manter a hidratação constante; Controlar a ingestão de alimentos que produzem álcool.

Existem lentes de contato apropriadas para a síndrome do olho seco. É importante que você consulte o seu oftalmologista para realizar o tratamento.

Síndrome do olho seco tem cura?

Não existe cura para a síndrome do olho seco, mas há tratamentos com colírios e lágrimas artificiais. Visite o oftalmologista para ter mais informações.

