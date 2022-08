Entender qual tipo de óculos combina para cada rosto permite que você e sua família se sintam mais confortáveis e confiantes com seus óculos.

Antes de escolher a sua armação, você precisa descobrir qual é o formato do seu rosto. E por que isso? Porque cada rosto tem um formato e as armações também, de forma que uns combinam mais, outros menos. Por isso, é preciso que você examine bem o contorno de sua face para encontrar o tipo de óculos perfeito para você. E, sim, existe um tipo de óculos para cada rosto!

Para te ajudar, nós separamos os tipos de rostos que existem e os óculos ideais para cada tipo de rosto. Continue lendo.

Tipos de óculos para cada rosto

Óculos para rosto oval

O rosto oval pode combinar com a maioria dos óculos. Foto: Shutterstock

O rosto oval tem ângulos suaves e delicados. Por isso, ele é o mais versátil de todos, combina com a maioria das armações. Você pode optar por óculos arredondados, retangulares, ovais, aviadores. Além disso, as armações grandes também são ótimas opções.

Óculos para rosto redondo

O rosto redondo exige óculos mais retos. Foto: Shutterstock

O rosto redondo tem poucos ângulos, ou seja, as proporções da testa e do queixo são menores. As armações retas, retangulares, geométricas e quadradas são as mais recomendadas, porque dão a impressão que o rosto é mais anguloso. Dê preferência para óculos de grau para rosto redondo com armações escuras que possuem todo o aro em volta e as transparentes.

Óculos para rosto quadrado

O rosto quadrado pede por óculos com formatos arredondados. Foto: Shutterstock

O maxilar é um grande destaque em rostos quadrados, assim como o queixo e as maçãs do rosto. Os modelos de armações que mais combinam com esse tipo de rosto são os redondos, ovais e com linhas curvas. Opte por armações redondas de metal ou que são mais escuras na parte de cima.

Óculos para rosto triangular

O rosto coração/triangular combina tanto com óculos retangulares quanto ovais. Foto: Shutterstock

O rosto triangular possui uma testa larga e um queixo estreito, assim como maçãs do rosto protuberantes. Os modelos ideais para esse tipo de rosto são os retangulares e ovais. Especialmente as armações ovais menores e de meio aro ou com três peças.

Óculos para rosto diamante

O rosto diamante combina muito com os óculos quadrados e ovais. Foto: Shutterstock

O rosto diamante chama a atenção pelas bochechas cheias, testa e queixo estreitos. Por conta dessas características, as melhores escolhas de óculos são os quadrados sem aro e as armações ovais com aro cheio em volta. Os modelos gatinho, ovais de metal e retangulares meio aro são ótimas sugestões.

Descubra o óculos ideal para o seu rosto!

Agora que você já viu qual modelo de óculos é recomendado para cada rosto, que tal visitar uma ótica com certificação de qualidade internacional e com uma ampla gama de armações?

O Instituto dos Óculos tem uma variedade de armações para cada formato de rosto, além de armações exclusivas, que você não encontra em outros lugares.

Se você ainda está em dúvida sobre qual óculos combina com o seu rosto, no Instituto dos Óculos, as atendentes são aptas a sugerir o melhor tipo de armação para o formato do rosto do cliente.

