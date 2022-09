Descubra que tipo de lente de óculos é usada para corrigir a miopia, o astigmatismo e outros problemas oculares.

Cada tipo de lente de óculos tem uma função diferente. Então, se você já pegou a sua receita de grau no oftalmologista e quer descobrir a melhor lente para a sua visão, vem com a gente!

Neste texto vamos explicar a função das principais lentes do mercado.

Tipos de lentes de óculos e algumas marcas

– Lente Monofocais (Visão simples);

– Lente Bifocal;

– Lente Multifocal;

– Lente Ocupacional;

Principais marcas:

– Varilux;

– WideLens;

– Rodenstock

– Zeiss;

– Hoya;

– Essilor.

Que tipo de lente é usada para corrigir a miopia?

A lente de visão simples, ou lente monofocal, é a mais recomendada para o tratamento da visão míope. Esse tipo de lente tem o objetivo de corrigir o campo de visão de apenas uma distância, sendo perto ou longe.

As lentes para miopia precisam ser divergentes, isso faz com que o meio seja mais fino e as bordas mais grossas.

Qual lente corrige a hipermetropia?

A hipermetropia, dificuldade de enxergar de perto, também exige lentes monofocais. Mas, diferentemente das lentes para miopia, as lentes para hipermetropia precisam ser convergentes, ou seja, o meio é mais grosso que as bordas para aproximar a imagem.

Qual lente corrige miopia e astigmatismo juntos?

Para corrigir tanto a miopia quanto o astigmatismo, também são usadas as lentes de visão simples.

Apesar da miopia e do astigmatismo serem confundidos, eles são bem diferentes. Uma pessoa com miopia não enxerga bem ao longe, já uma pessoa com astigmatismo, enxerga perto e longe embaçados.

O que é lente bifocal?

As lentes bifocais são usadas no tratamento de presbiopia, chamada também de vista cansada. Nessas lentes, metade é para correção da vista de longe e a outra metade de perto, sendo possível ter dois graus diferentes em uma mesma lente.

O que é lente multifocal?

Bem parecidas com as lentes bifocais, as multifocais também são usadas no tratamento da presbiopia. Mas elas possuem 3 pontos de focos: perto, intermediário e longe. Por isso, sua divisão é mais suave.

O que é lente ocupacional?

As lentes ocupacionais são para melhorar a visão de perto e a visão intermediária. São indicadas principalmente para pessoas que realizam tarefas que exigem nitidez em distâncias curtas e intermediárias, como ler, usar o computador, costurar e outros trabalhos cuidadosos.

O que é lente digital?

Lentes digitais são fabricadas com o auxílio de tecnologia de última geração, com impressão do desenho progressivo ponto a ponto, que permitem uma produção mais eficiente; nos dias atuais, a maior parte das lentes são produzidas com tal tecnologia.

Nas lentes digitais, o mais importante a ser observado é a entrega de tecnologia empregada, não só em sua fabricação, mas no produto final entregue ao consumidor. Tais lentes têm qualidade superior quando falamos de precisão, transição de imagem (movimento de visão de longe, intermediária e de perto) e redução do tempo de adaptação ao uso do produto.

Antigamente, o processo de surfaçagem tradicional utilizado exigia diversas máquinas, muita mão de obra para a fabricação das lentes e não contava com a precisão que hoje se entrega com a tecnologia de produção das lentes digitais.

