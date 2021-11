Escolher serviços e produtos ideais para as suas necessidades pode ficar muito mais fácil com o auxílio de um consultor.

A sua rotina é única e ninguém melhor do que você para entender suas próprias necessidades. Agora, contratar uma internet genérica, sem considerar suas prioridades, pode trazer mais problemas do que soluções. Seja para contratar um plano de telefonia, de internet e TV ou para comprar novos smartphones, a melhor alternativa é conversar com um consultor — um profissional que entende seus pontos de dor e traz soluções adequadas que podem agilizar processos, aumentar sua produtividade e permitir navegar sem surpresas na conta.

Além de fazer um atendimento de qualidade, o Grupo Móveis Brasília, maior grupo de revendas no Sul, disponibiliza, em suas mais de 100 lojas VIVO, consultorias para pessoas que buscam banda larga de fibra ótica, planos de telefonia e tecnologia. Os nossos representantes da Vivo oferecem um plano de telefonia pensado, analisado e indicado para você, permitindo que você fique conectado sempre que precisar.

Entre em contato com um consultor VIVO para escolher plano de internet ideal para você

Entendendo suas atividades online, o consultor irá indicar qual plano de internet é ideal, sem que você tenha gastos desnecessários. | Foto: Shutterstock

Benefícios de uma consultoria

A Vivo possui planos com diferentes quantidades de internet, minutos de ligações e apps liberados. Para entender qual a melhor opção para você e contar com planos adequados à sua realidade, o consultor busca entender suas atividades online, se você realiza videoconferência, se usa a internet para fazer upload e/ou download, uso das redes sociais, entre outras coisas.

Conheça alguns dos benefícios para quem escolhe a Vivo:

Internet rápida. Trabalhe com ultravelocidade;

Estabilidade de conexão. Faça downloads e uploads de fotos, vídeos e arquivos sem travar ou perder a qualidade da sua conexão;

Planos de celular com a melhor internet móvel e vantagens únicas;

Trabalhe com smartphones e mantenha-se atualizado com tecnologia de ponta;

Segurança digital para os seus dispositivos conectados e muito mais.

Para falar com um consultor e descobrir mais vantagens de ter a melhor banda larga na sua casa e no seu celular, nos escreva no WhatsApp.