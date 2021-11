Cada vez mais presente e necessária no dia a dia, uma boa conexão com a internet facilita diversas atividades. Entenda como a qualidade da fibra ótica pode facilitar na hora de mandar e receber arquivos.

Seja para trabalhar, estudar ou simplesmente aproveitar momentos de lazer, uma internet com conexão de qualidade e velocidade é fundamental para diversas atividades e tarefas da nossa rotina. Buscando por uma melhor qualidade, muitas pessoas e empresas estão optando pela fibra ótica.

De acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Brasil está tendo crescimento dos acessos por fibra ótica. Em 2019, eram 10,36 milhões de acessos e, em 2020, foram 17,04 milhões. A pandemia acelerou e foi consequência desse grande aumento de acessos, pois mais consumidores escolheram a qualidade e velocidade da fibra ótica.

Entenda o que é fibra ótica

A fibra ótica é um cabo de estrutura de vidro, que permite o tráfego de dados com velocidade próxima à velocidade da luz. Diferente da conexão discada, que entrega uma velocidade máxima de 56 Kbps e instável, a fibra ótica tem uma velocidade mínima de 128 Kbps, possui maior estabilidade de sinal e menos quedas de transmissão.

Seja para fazer chamadas pelo WhatsApp ou baixar arquivos pesados, contar com uma conexão segura e de qualidade ajuda a agilizar as tarefas do dia a dia.

Por oferecer mais velocidade e qualidade, os uploads e downloads são muito mais rápidos com a fibra ótica. | Foto: Shutterstock

Upload mais rápido com fibra ótica

Quem trabalha ou estuda conectado já deve ter passado uns bons minutos esperando fazer o download ou upload de um arquivo, não é mesmo? Com a banda larga discada, normalmente os planos de internet oferecem menos velocidade para uploads do que para downloads, visto que downloads são feitos com mais frequência. Para ter mais velocidade quando baixamos e enviamos um arquivo, a fibra óptica é a melhor solução.

Conheça outras vantagens da fibra ótica da Vivo:

Ultravelocidade de até 600 Mbps de download e 300 Mbps de upload;

Estabilidade para que, mesmo com vários dispositivos conectados à internet, todos consigam trabalhar online com internet rápida;

Conexão estável de internet para fazer download e upload de fotos, vídeos e arquivos em um piscar de olhos.

