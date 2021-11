Principal forma de acesso à internet no Brasil, o celular é utilizado para trabalho, estudos e lazer. Saiba como escolher o plano de internet ideal para as suas necessidades.

Muito mais que um simples aparelho telefônico, atualmente o celular pode ser usado para trabalho, estudos, lazer e, claro, comunicação. Segundo o IBGE, 95,7% dos usuários brasileiros utilizam a rede no celular para enviar e receber mensagens, arquivos, imagens, vídeos e utilizar aplicativos de mensagens e redes sociais.

Mas todas essas atividades podem ser prejudicadas se o seu smartphone não tiver uma boa conexão com a internet. Por isso, é preciso entender alguns detalhes para escolher o plano de internet ideal para o seu celular.

Como escolher um plano de internet?

O ponto principal para escolher um plano de internet para o seu celular é entender o seu padrão de consumo. Dessa forma, você poderá identificar suas prioridades na hora de contratar um plano. Por exemplo, você é uma pessoa bastante ativa no WhatsApp? Mesmo os planos mais básicos oferecem uma boa cobertura para esse tipo de uso, alguns deles inclusive têm acesso ilimitado a esse e outros aplicativos similares.

Caso você utilize bastante as redes sociais e use seu aparelho para ver vídeos e filmes, será necessário um plano de internet que ofereça mais gigas de cobertura. Você também pode conferir nas configurações do seu smartphone o seu consumo de internet para ter uma ideia.

Também é importante levar em consideração se você precisa fazer ligações com frequência ou até se existe a necessidade de realizar ligações internacionais ou usar a internet em outros países. Ou ainda, se você precisa incluir dependentes no seu plano.

Entender o seu padrão de consumo é fundamental para escolher o melhor plano de internet para as suas necessidades. | Foto: Shutterstock

Diferenças entre os planos pré-pago, pós-pago ou controle

As franquias de internet funcionam nas modalidades pré-pago, pós-pago e controle, cada uma com características específicas para as necessidades do usuário.

No plano pré-pago, você precisa fazer uma recarga para usar a internet ou fazer ligações. Os créditos podem ser comprados para o dia, semana ou mês e geralmente oferecem condições especiais por um tempo específico ou até que todo o pacote seja consumido.

Para quem usa muito a internet ou precisa fazer muitas ligações, o plano pós-pago oferece um limite maior de navegação e pode ser contratado mensalmente ou até anualmente. Geralmente, oferece diversas vantagens e benefícios, como descontos em aparelhos e acesso ilimitado de alguns recursos.

Existe ainda o plano controle, que é uma mistura entre o pré e o pós-pago. Essa modalidade tem um valor fixo mensal que cobre uma franquia estipulada de internet, ligações e SMS.

Conheça os planos da Vivo

A Vivo oferece os mais variados planos para você. Com diversas vantagens como aplicativos e ligações ilimitadas, a Vivo tem a solução que cabe no seu bolso com a cobertura líder em 4G no Brasil.

Na Móveis Brasília, parceira autorizada da Vivo no Paraná e Santa Catarina, você conta com um atendimento personalizado, onde nossa equipe irá analisar e entender suas necessidades para escolher o plano de internet ideal para o seu celular. Entre em contato via WhatsApp.