Tão importantes na nossa rotina, os smartphones podem ser uma opção incrível para surpreender quem amamos em datas especiais. Confira alguns pontos importantes na hora de escolher o presente.

Com tantas funcionalidades, não tem como negar a importância de um celular hoje em dia. Ele possibilita que a gente use a internet para lazer e trabalho, tire fotos e, claro, faça ligações. Um item tão importante também é uma ótima opção de presente para as pessoas que amamos.

Seja no dia dos pais, das mães, aniversário, dia dos namorados ou até no Natal, os smartphones certamente são presentes superúteis para qualquer idade e realidade do presenteado. Saiba alguns pontos importantes para prestar atenção antes de escolher o aparelho ideal.

O que é importante saber antes de escolher o aparelho

Geralmente, presentes como smartphones são para pessoas próximas. Por isso, é importante buscar saber há quanto tempo a pessoa está com o aparelho atual e se ela pretende trocá-lo em breve. Afinal, você não vai querer dar um smartphone para alguém que acabou de trocar de aparelho, não é mesmo?

Outro ponto legal de prestar atenção é saber quais são as prioridades do presenteado. Essa pessoa geralmente usa o telefone especialmente para redes sociais? Ou precisa do aparelho para trabalho também? Esse tipo de informação vai ajudar a entender quais características devem ter prioridade na escolha do aparelho.

Busque conhecer as preferências e necessidades do presenteado para escolher o aparelho ideal. Imagem: Shutterstock

Caso o smartphone seja um presente para uma criança, também é essencial saber se os pais concordam com essa opção, além de tomar todos os cuidados necessários com segurança, privacidade e acompanhamento do uso do aparelho — limitando horários, o que pode ou não ser acessado, entre outras práticas importantes que as crianças podem não saber.

Encontre as melhores condições

Também é muito importante ficar atento às garantias do aparelho e condições ofertadas pela operadora de telefones. Busque saber qual operadora o presenteado já usa e compare preços de planos, já que muitas delas, como a Vivo, oferecem condições especiais para a compra de aparelhos feitos em conjunto com um plano da operadora.

